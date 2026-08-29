Milo Yiannopoulos fue deportado a Reino Unido tras ser detenido por ICE en EE.UU.

El comentarista británico Milo Yiannopoulos fue deportado de Estados Unidos y trasladado al Reino Unido después de ser detenido por autoridades migratorias, informó The Associated Press.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que Yiannopoulos fue devuelto a su país de origen el viernes, luego de determinar que había permanecido en Estados Unidos más tiempo del autorizado. El ciudadano británico ingresó legalmente al país en mayo de 2019.

Según un portavoz del DHS citado por AP, un juez de inmigración emitió una orden definitiva de deportación el 22 de julio después de que Yiannopoulos no acudiera a una audiencia migratoria.

El comentarista había sido detenido el jueves en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, Luisiana, y posteriormente quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Decidió quedarse más tiempo del permitido, violando las leyes de nuestra nación”, declaró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

De aliado de Trump a trabajador de Ye

Yiannopoulos se hizo conocido durante la década de 2010 por sus posiciones provocadoras sobre asuntos como el feminismo, el islam y la inmigración. También se convirtió en un defensor de las políticas migratorias restrictivas del presidente Donald Trump.

El año pasado, por ejemplo, escribió en X: “Inmigración cero durante los próximos 20 años. Sin peros ni excusas”.

El británico había trabajado recientemente como portavoz del rapero Ye, anteriormente conocido como Kanye West, quien ofreció un concierto en Nueva Orleans el viernes por la noche.

On August 27, ICE arrested Milo Yiannopoulos, an illegal alien from the United Kingdom, at the Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY) in Kenner, Louisiana. Yiannopoulos legally entered the country on May 14, 2019, through New York City, New York. He chose to? https://t.co/Hk6QBUmGDI pic.twitter.com/DbIhv8Z6PI — Homeland Security (@DHSgov) August 28, 2026

Yiannopoulos alcanzó notoriedad inicialmente como escritor de Breitbart News, medio conservador del que se desvinculó en 2017 después de que resurgiera un video en el que realizaba comentarios sobre la pedofilia. Posteriormente se disculpó por esas declaraciones y afirmó haber sufrido abuso sexual durante su infancia.

Su detención se produjo en momentos en que el gobierno de Trump intensifica las operaciones de control migratorio y las detenciones de personas que permanecen en Estados Unidos sin autorización.

La activista conservadora Laura Loomer celebró la detención de Yiannopoulos, con quien ha mantenido enfrentamientos durante años.

“Fui la primera persona en informar sobre el hecho de que Milo estaba en los Estados Unidos ilegalmente”, escribió Loomer en X, donde también lo acusó de haber trabajado para la congresista Marjorie Taylor Greene y de haber incitado a la violencia contra Trump.

Una figura polémica del activismo conservador

La controversia alrededor de Yiannopoulos se intensificó en 2017, cuando realizó una gira por universidades estadounidenses que denominó “Troll Academy Tour”. Sus apariciones provocaron enfrentamientos entre manifestantes que lo acusaban de promover discursos de odio y simpatizantes que lo defendían en nombre de la libertad de expresión.

En esa misma época, BuzzFeed informó sobre sus vínculos con personas que se identificaban como nacionalistas blancos.

Su actividad política continuó durante los años siguientes. En 2022, Yiannopoulos trabajó como becario de Marjorie Taylor Greene, según informó The Washington Post. Más tarde dirigió la campaña presidencial de Ye en 2024, aunque el proyecto tuvo una duración breve.

En los últimos años también ejerció como portavoz de Ye, quien ha protagonizado diversas controversias por declaraciones antisemitas y posteriormente se disculpó por ellas.

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