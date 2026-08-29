Karol G y Bruno Mars ilusionan a sus fans con una sesión de fotos muy cariñosa

Hace tres semanas, Karol G y Bruno Mars realizaron su primera colaboración juntos, generando un sinfín de halagos por la fusión de voces, pero lo que están logrando en los días recientes es la ilusión de un gran número de seguidores que tienen en común, ahora con una sesión de fotos juntos, donde se muestran muy cariñosos.

“Still” es el título del sencillo que interpretaron juntos para el nuevo disco de la cantante colombiana “No me arrepiento de sentir tanto”, el mismo tema que Bruno colocó de fondo en una imagen que publicó este viernes en su cuenta de Instagram con un escrito que abrió las especulaciones de sus fanáticos. “Cuando todo lo que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina“, frase que hizo que el nombre de Karol saliera a relucir en muchos comentarios.

¿Karol G y Bruno Mars están juntos?

Si con eso ya estaban naciendo rumores de un posible acercamiento, la “Bichota” se encargó de despertarlos mucho más, luego de publicar una sesión de fotos junto al estadounidense, en las que se muestran muy cariñosos.

En algunas fotos salen abrazados, en otras con un pastel alusivo al disco de “Viajando por el Mundo Tropitour” de la colombiana, en otras celebrando con champagne y en las últimas cantan juntos.

Algunos de los comentarios que les dejaron sus seguidores fueron: “¡No me ilusionen así!”, “Tengan un hijo, vale”, “¡Qué lindos!”, “amando este dúo”, entre muchos más mensajes donde lo mezclan con un posible acercamiento sentimental.

Sin embargo, por la secuencia de imágenes, también podría tratarse de parte de la grabación para el videoclip de “Still”. Hasta el momento, no hay mayor información, solamente las fotografías de los dos artistas.

Karol G escala al primer lugar de Spotify con su sencillo

Si a alguien le quedaban dudas de que Karol G es una mujer muy sentimental, el disco “No me arrepiento de sentir tanto” debe habérselo aclarado, y el mayor éxito de esta gran producción quedó ratificado que es “BbY WOW” tras alcanzar el puesto número uno en la plataforma de Spotify.

La artista colombiana lo celebró de forma nostálgica tras compartir un carrusel en el cual la primera fotografía es un selfie de ella con lágrimas de emoción y mostrando con el dedo el número 1. Las siguientes imágenes son variadas: en algunas aparece con su equipo de trabajo y los colaboradores en el sencillo; otras tienen frases e incluso compartió un TikTok de un chico bailando con la parte que se volvió trend de esta canción.

Sigue leyendo: