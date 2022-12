El fuerte codazo que el uruguayo José María Giménez propinó al director de competiciones de la FIFA: Le costaría una dura sanción

Los últimos minutos y el post partido del choque Uruguay vs Ghana por la tercera jornada del grupo H resultaron bastante polémicos debido a algunas decisiones arbitrales que a juicio del cuadro sudamericano, representaron “un robo”.

Durante los reclamos al final del partido por parte de los uruguayos, el defensor José María Giménez protagonizó una polémica acción al propinar un fuerte codazo en la cabeza al director de competiciones de la FIFA.

Esto es muy gordo. Giménez ha agredido al director de competiciones de FIFA. Le ha dado un codazo y acto seguido le ha insultado de manera muy grave. La sanción va a ser histórica. pic.twitter.com/L3J0VkEtKe — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 2, 2022

En el video publicado anteriormente, se aprecia cómo Gimenez actúa con intención y golpea fuertemente al directivo, a quien brevemente se le nota hacer gestos de dolor.

Tales imágenes están siendo evaluadas por el Tribunal de Arbitraje Deportivo de la FIFA y muy probablemente todo el lío desembocará en una ejemplar sanción para el también jugador del Atlético de Madrid.

Las jugadas polémicas del Uruguay vs Ghana

Al menos dos presuntos penatis que no fueron pitados en favor de la celeste, fueron parte de los motivos que encendieron el enojo de los jugadores uruguayos.

Pero la jugada más polémica fue una posible falta dentro del área que no pitaron a Edison Cavani.

La jugada polémica en la que no se marcó el penalti que le pudo dar el pase a Uruguay. 👇🏼 #PorLasQueMueres ⚽️ pic.twitter.com/OGtXlBAUzp — #PorLasQueMueres (@Salcedo_Hugo) December 2, 2022

Las reacciones a través de las redes sociales no se hicieron esperar, y tanto periodistas como aficionados expresaron su malestar ante lo que consideran una “falta arbitral”. El penalti que no les ha pitado el árbitro a Uruguay es lamentable. Con VAR es intolerable que sucedan estas cosas.



Uruguay ha hecho un Mundial decepcionante, pero este penalti + el de Portugal, les ha dejado fuera.



Con VAR no pueden pasar estas cosas. Para eso llegó el VAR!— Sergio Valentín (@Sergivalentin_) December 2, 2022

Una jugadora de la selección femenina de Colombia, también expresó su punto de vista sobre la jugada. La verdad no entiendo cómo funciona el VAR en este mundial. Para mi si era penalti para Uruguay 👀🤌— Isabella Echeverri R (@Isaeche11) December 2, 2022

Finalmente el partido lo ganaron los uruguayos con un doblete de Giorgian De Arrascaeta (2-0), pero la diferencia de gol les dejó afuera y los clasificados del grupo H fueron Portugal y Corea del Sur.

