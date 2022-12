El Señor de los Cielos: Visitamos el set y nos topamos con Rafael Amaya como Aurelio Casillas

Exclusiva

Viajé recientemente a México para recorrer las locaciones en las que se están grabando algunas escenas de El Señor de los Cielos en su octava temporada, la cual dará inicio el próximo 17 de enero del año 2023. Ahí, tuve la suerte de encontrarme con Rafael Amaya enfundado en el papel de Aurelio Casillas, en su gran regreso a la serie que tanto éxito le ha dado a su carrera y a Telemundo.

Durante esta visita pude conversar también con África Zavala, quien se integra a esta historia para darle vida a Mecha, una de las mujeres que intuyo le robará, verdaderamente, el corazón a este famoso narcotraficante.

Recorrí así el set junto a los actores quienes me hablaron sobre las grabaciones y expusieron la divertida convivencia que sostienen. Vi a un Rafael Amaya muy sonriente y lleno de energía, tanto para conversar con la prensa, como para realizar las arduas grabaciones del día, que incluían intensas conversaciones con Mecha.

África Zavala es Mecha en El Señor de los Cielos 8. / Foto Cortesía de Telemundo.

Aunque África -Mecha- no quiso darme mayor detalle sobre la relación de su personaje con Aurelio, he podido leer entre líneas y les puedo decir que ahí además de pasión parece que realmente nacerá el amor. No creo que Aurelio cambié, drásticamente, y que se vuelva fiel de la noche a la mañana, esos valores no forman parte del personaje en sí, pero creo que Mecha lo pondrá a temblar. ¡Ella es diferente!

Zavala en el papel de Mecha es una delicia. Su belleza física no es un secreto, pero creo que la dulzura natural de la actriz, forma parte de la mujer que interpreta para El Señor de los Cielos 8. Gracias a que pude colarme en algunas escenas, me di cuenta de que aún cuando Mecha ama a Aurelio, también tiene carácter, pero es difícil quitarle las manchas al tigre. Y aún cuando ésta lo presione e incluso lo rechace, Aurelio es Aurelio.

Escenas de El señor de los Cielos en su octava temporada. / Foto de Clary Castro para El Diario de NY.

Mecha y Aurelio sostendrán una conversación tan amorosa como dramática en este capítulo. / Foto de Clary Castro para El Diario de NY.

No sé si el amor de este par sobreviva, no sólo al temperamento de un Aurelio que sí me parece ha cambiado, sino también al estilo de vida que posee, ¡es un narcotraficante, por Dios bendito! Además, y por si fuera poco, éste revivió para vengar a su familia, tiene a la DEA detrás de él, como siempre, y ahora se enfrenta al peor de sus villanos, sobre él les hablaré más adelante.

Expuesto lo anterior entiendo cuando Rafa me dice que ésta será la mejor de todas las temporadas de El Señor de los Cielos. La madurez que ahora posee el actor de 45 años, y la historia que carga Aurelio harán que en este nueva entrega el público se encuentre con un hombre menos visceral, más estratégico. Pensará mejor antes de atacar, veremos casi, casi la personalidad de un “gato glotón”, que juega con la presa antes de hincarle el diente, más por aburrimiento que por hambre.

Rafael Amaya es Aurelio Casillas, el único Señor de los Cielos de Telemundo. / Foto cortesía de Telemundo

Mi encuentro con Rafael Amaya

Estábamos en uno de los estacionamientos de las locaciones de esta nueva temporada, cuando Rafael llegó muy temprano, listo y dispuesto para trabajar. Saludó a todos… es un hombre realmente alto, educado, que no pasa desapercibido. Tiene una sonrisa contagiosa, pero lo más sobresaliente de su actitud es la carcajada libre y limpia que tiene, la cual aparece casi en todo momento. ¡Es realmente contagiosa!

Viéndolo conversar con la prensa, y es que pedí ser la última en pasar para poder observar su interacción con la gente, me fijé en que Rafael es un hombre que mira de frente, que escucha con atención cada pregunta y que le dedica a todos la misma atención y respeto. Rafael, insisto, ve de frente, con una cálida sonrisa y es así con el equipo de vestuario que lo ayuda a lucir siempre bien, como con los periodistas que realizan las preguntas más audaces.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, Rafael sabe que de él se necesitan videos y fotografías, así que pese al frío del momento, él siempre se mostró dispuesto a quitarse el abrigo para posar para las imágenes, incluso grabó varios videos durante al menos media hora sin protección alguna contra el clima. Me fijé que tanto sus brazos como sus manos se ponían en ocasiones pálidos por la falta de calor, pero él no perdía la compostura, ni la sonrisa. Estos detalles son los que aveces el público desconoce y que algunos pasan por alto.

El trabajo del actor va más allá de lo que vemos en pantalla o del glamour de los estrenos con todo y alfombra roja.

Como ejemplo de lo anterior les comparto que ese día salimos del hotel rumbo a las locaciones a las 6:45 de la mañana. ¡Tuve que levantarme a las cinco de la mañana para estar lista! Cuando llegamos, el equipo de producción llevaba horas trabajando y varias escenas ya se habían grabado. Si bien mi día empezó sumamente temprano, también es verdad que a las seis de la tarde ya iba de regreso al hotel, mientras que los actores y la producción seguían ahí, grabando, trabajando… “and repeat”.

Rubén Cortada es el gran villano de esta nueva temporada. Él le dará vida a Fernando Aguirre. / Foto cortesía de Telemundo.

Sobre mi conversación con Rafael Amaya les hablaré después. Así que manténganse muy pendientes de nuestras siguientes entregas, en donde también podrán ver los videos que realicé junto al resto de protagonistas de esta historia, ya que también conversé con Carmen Aub e Isabella Castillo. Y no se olviden de su nuevo villano, Rubén Cortada, éste jugará con Aurelio Casillas y es que para estar a la altura de un personaje que en esencia es malo, se sabe entonces que su contrincante será tan maquiavélico como él.

Lee más sobre El Seños de los Cielos:

El Señor de los Cielos verá su estreno por Telemundo en 2023 y dice: “Hierba mala nunca muere”

El Señor de los Cielos regresa a la TV con Rafael Amaya: el ataúd de Aurelio Casillas se abrirá y todo se verá por Telemundo

Adiós a El Señor de los Cielos: Gala Montes explica su salida