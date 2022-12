Roban dos raras tortugas de Galápagos del zoológico de Florida

El personal del parque zoológico St. Augustine Alligator Farm en Florida está pidiendo ayuda después de que dos tortugas de Galápagos fueran robadas del zoológico.

Las dos tortugas gigantes fueron capturadas el 30 de noviembre, según una publicación de Facebook compartida en la página del zoológico.

“GRAN ROBO DE TORTUGAS”, comenzó la publicación antes de explicar que las dos tortugas son miembros de una especie en peligro de extinción. Los reptiles nacieron en St. Augustine Alligator Farm en 2017.

“Si alguien que conoces llegó a casa con una gran tortuga negra esta semana, no fue comprada legalmente”, decía la publicación. “¡Esta especie NO está disponible en el comercio de mascotas y llegarán a pesar 600 libras! No pueden estar afuera en estas noches más frescas, incluso en Florida”.

El parque compartió que las tortugas necesitan seguir una dieta especial y comer suplementos particulares para sobrevivir.

Mientras el personal busca imágenes del robo a través de “horas de videovigilancia”, el zoológico le pide al público que ayude a llevar las tortugas a casa. La publicación también señala que las tortugas de Galápagos tienen microchips, por lo que un veterinario podrá identificarlas si alguien trae los animales.

“Nuestra esperanza es que nos sean devueltos ilesos”, decía la publicación. “Nuestros esfuerzos para apoyar la conservación de esta especie se han estado gestando durante décadas. Nuestro equipo de animales está desconsolado por esto”.

El parque dijo que ha estado trabajando durante años para incluir a las tortugas de Galápagos en su “Plan Especial de Supervivencia” para que los reptiles en peligro de extinción puedan existir en las generaciones futuras.

First Coast News, afiliada de NBC News, habló con John Brueggen, director del parque, quien describió a las dos tortugas gigantes como “realmente raras y valiosas”.

First Coast News informó que cuatro tortugas se mantuvieron en la misma exhibición y que solo quedaban dos alrededor de las 4:00 p. m. del 30 de noviembre.

“No creo que sea una broma”, dijo Brueggen a First Coast News. También compartió que las tortugas robadas tienen solo cinco años y pesan alrededor de 20 libras cada una.

Agregó: “Debido a que son raros, esto es casi como Grand Theft Auto, excepto que ahora es “Grand Theft Tortoise”. Porque este es un animal que en un mercado abierto se vendería por $10,000”.

Brueggen sugirió que un ladrón o “algún adolescente” que buscaba una mascota podría haber saltado la valla, haber entrado en la exposición y haberse llevado las tortugas.

Su personal está preocupado por el bienestar de los animales y la posibilidad de perder reptiles que intentaron incubar durante años.

“Esta es una criatura viva, y están preocupados por su salud”, dijo.

El zoológico está pidiendo a cualquier persona que tenga información que se comunique con Florida Fish and Wildlife o con la policía de St. Augustine.

