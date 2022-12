Elon Musk asegura que hay un riesgo significativo de que lo asesinen

Elon Musk ha afirmado que hay un riesgo bastante significativo de que sea asesinado, según sus propias palabras. Esto lo dijo en un amplio chat de audio en donde hubo preguntas y respuestas durante dos horas en Twitter Spaces. Aquí, el director ejecutivo de la plataforma de redes sociales les dijo a los oyentes que definitivamente no haría ningún desfile de autos al aire libre, insinuando que correría peligro si hiciera esto.

“Francamente, el riesgo de que me suceda algo malo, o incluso que literalmente me disparen, es bastante significativo. No es tan difícil matar a alguien si quisieras… Definitivamente hay algún riesgo allí”, dijo el millonario.

El CEO de Tesla y el hombre más rico del mundo, que también se autoproclama como un absolutista de la libertad de expresión, también dijo: “Al final del día, solo queremos tener un futuro en el que no estemos oprimidos. Donde no se suprima nuestra expresión, y podamos decir lo que queramos decir sin temor a represalias”.

“Mientras no estés realmente causando daño a otra persona, entonces deberías poder decir lo que quieras”, añadió el millonario.

Esta actitud de Musk ha sido clara desde su adquisición de Twitter el mes pasado.

El millonario ha restablecido cuentas previamente suspendidas, incluida la del expresidente Donald Trump, y anunció que otorgaría una amnistía general a todos los que habían sido expulsados ​​que no habían infringido la ley ni se habían involucrado en spam.

Musk también puso fin a la política de Twitter contra la desinformación de Covid-19.

Gran parte de la conversación de Musk en Twitter Spaces se dedicó al tema de los llamados ‘Twitter Files’, que es una selección de documentos internos publicados por el periodista Matt Taibbi el viernes.

El hilo de Taibbi incluía archivos que mostraban al equipo de Joe Biden instruyendo a los empleados de Twitter para eliminar contenido político en octubre de 2020, solo unas semanas antes de que fuera elegido presidente de EE.UU.

Las capturas de pantalla de los correos electrónicos revelaron que los empleados de Twitter suspendieron, prohibieron o censuraron deliberadamente a los usuarios que comentaron sobre una controversia en torno al contenido de la computadora portátil del hijo de Biden, Hunter.

“Si Twitter está cumpliendo con las órdenes de un equipo antes de una elección, silenciando las voces disidentes en una elección fundamental, esa es la definición de interferencia electoral. Francamente, Twitter actuaba como un brazo del Comité Nacional Demócrata, era absurdo”, dijo Musk, quien ha sido muy crítico con la administración anterior de la plataforma.

Musk dijo que le había dado a Taibbi, así como al periodista Bari Weiss, acceso sin restricciones a documentos internos antiguos, por lo que es probable que el millonario siga dando a conocer más documentos delicados sobre el hijo de Biden.

