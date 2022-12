A Francisca le dijeron de todo tras cortarse el pelo en vivo en ‘Despierta América’

Francisca tuvo un emotivo momento de valentía al cortarse su cabello en vivo en ‘Despierta América’ y así hacer las paces con su niña interior. La presentadora dominicana, con ayuda de su siempre querido Jomari Goyso, hizo el primer corte en su cabello en medio de lágrimas de emoción tras haber dado emotivas palabras también junto a sus compañeros del show, quienes le expresaron todo su apoyo en este momento tan importante de su vida.

Este momento vivido con Francisca, quien se reconcilia con la niña interior y le pide perdón por haberle dicho ‘fea’ por cómo lucía su cabello al natural fue muy comentado en las redes sociales. Hubo muchas personas que le expresaron su cariño y también hubo otras que no estuvieron tan felices del paso que dio la dominicana. Estos son algunos de los mensajes que recibió Francisca en la publicación donde muestra su nuevo corte de cabello:

“Y bella que se ve con su pelo así”, “Bellísima, amé el cambio, te ves hermosa”, “El pelo no dice nada lo que se lleva adentro es lo que cuenta”, “Hermosa, como siempre; ejemplo de superación y talento”, “El pelo es lo de menos la gente te ama por como tú eres desde el primer día que te vieron. Eres auténtica y espontánea” y “Que bella eres Francisca, por dentro y afuera. Gracias por inspirarme” son algunos de los mensajes de apoyo y admiración que recibió.

“¿Y no podía hacer las paces con su niña interior sin echarle la culpa al pelo? El pelo no tiene la culpa. La culpa es de ellas, de su mente”, “No es la auténtica versión de ella, que se quite los implantes dentales ó sea”, “Estos artistas siempre con su drama” y “Tanto drama para simplemente hacer un cambio de look” son parte de los demás comentarios que le dejaron en esa publicación donde se ve su cabello rizado y corto.

