A Francisca se le salen las lágrimas de emoción junto a Zoe Saldaña

La actriz Zoe Saldaña estuvo de visita en ‘Despierta América’ y Francisca, una de las presentadoras de ese show de Univision, vivió un importante momento junto a la mujer que protagoniza ‘Avatar’. Cuando la presentadora de televisión entró al camerino donde estaba la actriz lo hizo con las lágrimas en sus ojos y Saldana la recibió con un gran abrazo.

“No, no llores… Me gusta verte, me encanta todo lo que haces”, le dijo la actriz y además le preguntó por su hijo Gennaro y por su esposo, Francesco Zampogna. Francisca le mostró en su teléfono una foto de su pequeño y Zoe aseguró que él es muy lindo.

Tras ese primer saludo Francisca reveló a la actriz lo mucho que la admira, que la inspira y lo emocionada que estaba por tener su visita en el programa matutino y Saldaña le expresó unas palabras sobre lo que ella es y lo que representa.

“Donde quiera que yo voy yo soy la hija de mi mamá y la nieta de mi abuela. En todo momento. Estoy representando el legado de las matriarcas que me trajeron hasta aquí hoy, punto. Yo vengo también de una familia muy sencilla, pero muy rica en educación, cultura y clase y eso siempre es lo que yo mantengo”, expresó Saldaña a Francisca.

“@zoesaldana Gracias por este momento!!! Después de nuestra conversación y abrazo me siento más inspirada, empoderada pero sobre todo orgullosa de mi, de mis raíces, de donde vengo. Que tú talento, belleza, clase y humildad continúen arropando este mundo. ¡Feliz de verte triunfar!”, escribió Francisca al compartir en su cuenta de Instagram el video de ese momento vivido junto a Zoe Saldaña.

En las redes sociales el público reaccionó con mucha emoción ante este encuentro entre Francisca y Saldaña. “Ustedes 2 son el final representando la mujer Dominicana y Latina en general”, “Que lindo momento, ustedes son mujeres que inspiran @zoesaldana y @francisca” y “Cultura, educación, sencillez y clase, cómo mujeres Dominicana aprender y que sea nuestro estandarte, en todo ámbito” son parte de los mensajes que les dejaron.

