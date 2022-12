Video: Hombre es rescatado tras desmayarse mientras intentaba romper el récord de la inmersión más profunda del mundo

Un buzo intentaba romper el récord mundial de inmersión más profunda de la historia cuando se desmayó debido a la baja presión de oxígeno.

Miguel Lozano es un apneísta profesional de 43 años y empresario de Barcelona, ​​España y había intentado bucear dos veces antes, una en las Bahamas y otra en Bali, Indonesia.

La profundidad objetivo era de 125 metros, y en el pasado, Lozano había llegado a 122 y 123 metros.

Sin embargo, Lozano tuvo ciertas dificultades para lograr el récord en Roatán, Honduras, según muestra un video que subió a su cuenta de Instragram.

“Una vez que me desperté en la plataforma con una máscara de oxígeno en la cara y todo el equipo de rescate encima de mí, primero me sentí abatido, porque sabía que no logré el récord, pero también [tenía] una sensación de puro alivio de haber escapado con vida”, dijo.

El equipo de apnea en el sitio pudo actuar de inmediato, llevándolo a la superficie y llevándolo de vuelta dándole oxígeno.

Lozano dijo que su esposa estaba embarazada en el momento en el que hizo el intento de récord.

Sin embargo, con la diferencia horaria, ella y su hija estaban dormidos y no supieron qué le había pasado hasta que se despertaron a la mañana siguiente.

“Para cuando se despertaron, me había recuperado y había pasado por los controles”, dijo.

“Creo que hubiera sido más difícil intentar batir el récord si hubieran estado allí, ya que habría sido más presión y estrés”, dijo.

Lozano dijo que cuando inmersiones como esta salen mal, a menudo el público tiende a juzgar a los buzos, alegando que son adictos a la adrenalina.

“No somos adictos a la adrenalina, en realidad todo lo contrario”, dijo. “Es un deporte muy terapéutico, muy mental y muy relajado”.

Lozano dijo que solo recuerda esta inmersión en el camino hacia abajo, y dijo que en realidad era la cuarta vez que se desmayaba en su carrera de buceo.

El apneísta espera volver a entrenar, y tal vez buscar el récord mundial una vez más.

“Tengo muchas ganas de competir de nuevo y entrenarme, y luego pensaremos en intentar el récord mundial nuevamente”, dijo.

