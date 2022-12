Agenda de eventos: diversión en Navidad

Las historias de mujeres en un “Latina Christmas Special”

Una comedia estadounidense de historias latinas, “Latina Christmas Special”, regresa a la ciudad de Nueva York para una serie limitada de funciones. ¿Creías que tus vacaciones con la familia eran dramáticas? Conoce estas tres divertidas, conmovedoras y sorprendentemente personales historias navideñas de festividades pasadas contadas por tres aclamadas comediantes latinas. Estas tres mejores amigas se reúnen, beben mucho tequila y comparten sus divertidas e íntimos “dramas” navideños infantiles. En el. SoHo Playhouse (15 Vandam St.) hasta este domingo 11 de diciembre. Para horarios y entradas, visite: www.LatinaChristmasSpecial.com

Cortesía

La colombiana Diana Burco en el Atrium

Únase a Diana Burco, una estrella en ascenso en la escena musical colombiana, para un concierto en el Atrium del Lincoln Center este jueves 8 de diciembre. Burco, cantautora y acordeonista, ha sido nominada dos veces al Grammy Latino, más recientemente en 2021 por su segundo álbum “Rio Abajo” como Mejor Álbum Contemporáneo/Tropical y en 2018 por su LP debut “Diana Burco” como Mejor Álbum Cumbia/Vallenato, convirtiéndola en la primera mujer nominada en esa categoría. Combinando los géneros tradicionales de cumbia, vallenato y bullerengue con el pop contemporáneo, el sonido de Diana es optimista y apasionado. A las 7:30 pm. Gratis. La entrada del Atrium queda en la avenida Broadway, entre las calles 62 y 63. Información: /www.lincolncenter.org

Cortesía

Isabel Leonard y Pablo Sainz-Villegas en el Lincoln Center

Durante casi 140 años, ganarse un lugar en el escenario de The Metropolitan Opera ha sido el pináculo de la carrera de cualquier cantante de ópera. El programa The Other Side of the Stars destaca la profundidad y diversidad de la lista estelar de solistas de The Met mientras exploran nuevos métodos de expresión musical. Esta nueva serie abre su nueva temporada con un concierto de la mezzosoprano ganadora del premio Grammy Isabel Leonard, recientemente presentada en The Met’s Cinderella, junto al guitarrista clásico Pablo Sáinz-Villegas, a quien Billboard llama “el alma de la guitarra española”. El dúo realiza un recital íntimo con temas operísticos combinados con canciones folclóricas argentinas y canciones populares españolas.El viernes 9 de diciembre, a las 7:30 pm, en el Starr Theater, Alice Tully Hall (1941 Broadway en la calle 65th). Información: https://www.lincolncenter.org

Cortesía

Una Navidad México-Americana con Calpulli

Calpulli Mexican Dance Company regresa con su producción Navidad: A Mexican-American Christmas (NAVIDAD) que da vida a las tradiciones celebradas por una joven inmigrante mexicana y su familia que creció en la ciudad de Nueva York. Celebrando diversas tradiciones, desde bailes inspirados en los aztecas hasta villancicos navideños, una joven trabaja para honrar su herencia y vida en los Estados Unidos.

En un sueño, imagina la fusión de la música de Mariachi con Tchaikovsky, danza folklórica con ballet, y el asombro de sus dos culturas, pero un personaje tentador predica la segregación de culturas, y la joven debe elegir. Creada por el cofundador y director artístico Alberto López Herrera y el cofundador y director ejecutivo Juan Castaño, la producción se presentará en sólo tres funciones este sábado 10 de diciembre y domingo 11, en el Queens Theatre ubicado en el Flushing Meadows Park, 14 Naciones Unidas Ave. Sur, Corona NY 11368 . Información y boletos: (718) 760-0064- https://queenstheatre.org/event/navidad.

Foto: Julieta Cervantes

Los Tres Reyes Magos en el Teatro SEA

Deje que una estrella brillante lo lleve al Teatro SEA, donde el exitoso musical navideño “Dream of Kings” alegrará su espíritu. Disfrute de la querida historia de “Los Reyes Magos”, Gaspar, Melchor y Baltasar, contada a través de los tradicionales cantos navideños latinoamericanos en vivo. En esta producción, Los Reyes Magos llegan por accidente a casa de Jesús Rodríguez, un niño del Barrio Belén de Trujillo Alto, Puerto Rico, en lugar de llegar a Belén de Judea. Esta mágica aventura, que cuenta con títeres de sombras, lleva al público en un viaje a través de un bosque encantado, un mar místico, estrellas milagrosas y termina donde todos los sueños se hacen realidad: en su corazón. Desde este sábado 10 de diciembre al 8 de enero. El Teatro SEA está ubicado en el 107 Suffolk Street. Entradas e información: https://teatrosea.org/

Cortesía

Fiesta navideña en Riverside

El Ice Theatre of New York (ITNY) será parte del evento 2022 Winter Holiday Skating Celebration and Tree Lighting en el The Rink en Denny Farrell Riverbank State Park, este sábado 10 de diciembre a las 4 pm. El programa contará con las actuaciones de ITNY, Riverbank Figure Skating Club , patinaje artístico en Harlem, Sky Rink All Stars, aprendices junior y artistas invitados. Al final del evento aparecerá Papá Noel y se encenderá un gran árbol de Navidad. La asistencia es gratuita y no se requieren boletos. El parque está ubicado en la calle 145 y Riverside Drive, Manhattan. Para más información visite:https://www.icetheatre.org/

Cortesía

El Circo Abyssinia: Tulu

El circo africano Circus Abyssinia: Tulu regresa estas navidades para ofrecer su espectáculo animado de velocidad, deporte y acrobacias. El show rinde homenaje al medallista de oro de 1992, el corredor etíope Derartu Tulu, con una maratón ininterrumpida de actos aéreos y toda la emoción de los Juegos Olímpicos. Haciendo malabarismos con banderas y llamas al ritmo del funk de los 70 y el Ethio-pop moderno, este tributo al trabajo en equipo muestra el increíble atletismo y el arte del circo etíope. Circus Abyssinia: Tulu es producido y co-creado por Mehari “Bibi” Tesfamariam. Se estará presentando en el New Victory Theater (209 W 42nd Street) hasta el 1 de enero. Boletos e información, en: https://www.newvictory.org

Cortesía

“A Beautiful Noise”, el musical de Neil Diamond

Sea fan o no de la música del legendario cantautor Neil Diamond, el nuevo musical de Broadway, “A Beautiful Noise”, seguramente lo hará sonreír, lo pondrá a bailar en su asiento y hasta le sacará una que otra lágrima. La producción, en la que Will Swenson encarna al cantante nacido en Brooklyn en su versión joven y Mark Jacoby como adulto, está basada en la vida de Diamond y contiene canciones como “Cherry, Cherry”, “Kentucky Woman”, “Cracklin’ Rosie”, “Song Sung Blue”, “You Don’t Bring Me Flowers”, “Coming to America” y, por supuesto,”Sweet Caroline”.

En la muy original forma de contar la historia, en la que un ya retirado Diamond narra sus vivencias a través de sus canciones con la ayuda de una sicóloga, el público tiene la oportunidad de conocer las batallas personales y artísticas de un artista que ha vendido más de 130 millones de discos en todo el mundo, y quien solía hacer giras sin descanso hasta que se vio obligado a retirarse en 2018 debido a un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. En el Broadhurst Theatre (235 W 44th St, New York).Entradas en: www.abeautifulnoisethemusical.com