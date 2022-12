Alaïa sorprende a Toni Costa con una pregunta y en redes sociales reaccionan

Toni Costa publicó un video junto a su hija Alaïa que causó risas en las redes sociales. El bailarín y coreógrafo español grabó un video con una pregunta de su hija de 7 años y lo compartió a traves de Instagram.

Alaïa le dijo a su padre que cuándo ella podrá tener un novio y Toni Costa respondió cantando una larga melodía, en la que da a entender que prefiere que ella no tenga novio. “No se si le quedó muy clara mi respuesta a mi hija jejeje. Pd: veo el video y me derrito como me mira, te amo @alaia princesa de papi”, dijo Costa en la publicación.

Este video causó risas entre los seguidores de Costa y consiguió más de 56,000 me gustas. “Yo le digo a mi hija a los 35”, “Bueno el 30 de febrero te doy mi respuesta”, “Mi hija va para 18 y aun mi esposo no quiere que tenga novio”, “mi hija pequeña tiene 11 años y le respondieron sus hermanos mayores: hablamos después de los 25! Fue la respuesta” y “Yo también digo cuando trabajes” son algunas de las respuestas que le dejaron los internautas ante esa situación.

Casa nueva

Hace un par de semanas Toni Costa finalmente pudo comprar su casa y en las redes sociales mostró la firma del documento y después enseñó el nuevo espacio donde hace vida. Su logro se lo dedicó a su hija Alaïa.

“Estoy muy feliz, estoy muy agradecido por todo el cariño sobre lo qué he firmado… Quiero decirles que esto que he hecho ha sido cumplir uno de mis sueños. Un sueño que tenía en mente desde hace tantos años que he podido cumplirlo gracias al esfuerzo, al trabajo, a las oportunidades que me han dado, a base de mucho sacrificio, de viajar mucho y dormir poco, de cada reto que me han puesto”, dijo Costa tras recibir su nuevo hogar.

