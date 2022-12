Bad Bunny anuncia que hará una pausa en su carrera a pesar de romper récords de ventas

Bad Bunny tomará un pausa por su maratónica carrera musical, el cantante de 28 años a lo a largo del 2022 ha roto los récords con su disco ‘Un Verano Sin Ti’ y su gira mundial, la cual está teniendo un enorme éxito en todos los lugares que se presenta.

El cantante de música urbana, en este momento, es el rey de las listas de los más vendidos, los más vistos. Además, por tercer año consecutivo domina las listas de reproducción de Spotify, pero a pesar de esto desea tomar un respiró.

De acuerdo con una reciente entrevista con ‘Billboard’, Bad Bunny no sólo habló de su deseo por pausar su carrera en 2023, sino también narró que el tenso momento que vivió en una presentación en Argentina, cuando se quedó sin voz frente a 40,000 personas.

“Fue de repente, como un clic. Como la temperatura o algo así. Parece que una de mis cuerdas vocales estaba sufriendo y boom, sucedió. Y pensé, ‘Esto no puede estar pasando, esta gente me está dando la energía. Es la audiencia más eufórica que he tenido en toda la gira, ¿y voy a perder la voz? No es posible'”, dijo.

Tras lo ocurrido, el cantante de Puerto Rico abandonó el escenario, tomó un té e hizo ejercicios vocales, para poder retomar el concierto. En la entrevista indicó que, a nivel personal, vive un gran momento, ya que consideró que ha crecido internamente.

“Diría que estoy en un punto de mi vida en el que me siento más centrado, más claro sobre quién soy y quién soy en lo que respecta a la industria de la música”, dijo sin miramientos.

El puertorriqueño, nacido en 1994, dijo que en varias ocasiones no tuvo idea de cómo comportarse en público y qué hacer. Incluso, se preguntó si debía hacer algo diferente a lo que sentía: “Soy famoso, tengo que actuar de esta manera, tengo que esconderme, tengo que fingir’.

Añadió: “no. soy yo, y eso es todo. Este soy yo, y esto es lo que hago, la música, lo que me gusta, y eso es todo. A veces veo a la gente diciendo cosas: ‘Él hizo esto por esa razón’. No, hago todo lo que hago porque quiero”.

Luego de hacer dichas reflaxiones, el cantante dejó en claro que desea recobrar su salud y mejorar su estado emocional, así como disfrutar sus logros.

“Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco. Tengo un par de compromisos esporádicos y voy al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto el culo”.

Bad Bunny está por concluir sus fechas de conciertos de este 2022, en este momento está de gira por México, donde dará recitales en diversos estadios en ciudades como Monterrey y la capital del país, donde cientos de miles cantarán con él en el Estadio Azteca.

