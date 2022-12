Descubre gracias al zoom de su celular que su esposo le es infiel

Hoy en día, una de las características en la que más nos fijamos al momento de elegir un teléfono celular es su cámara y todo lo que existe alrededor de ella, como por ejemplo los lentes que utiliza y su herramienta de zoom.

Sobre este último aspecto, la función de zoom cada vez está más avanzado y muchos teléfonos permiten hacer grandes acercamientos sin perder la calidad de la imagen.

Sobre el zoom de un teléfono celular se ha vuelto viral un video en TikTok que muestra cómo es que una mujer utilizó esta herramienta para así descubrir que su esposo le era infiel.

La usuaria @mamirosetv publicó un video en dicha red social donde utiliza la capacidad de zoom de su teléfono para, presuntamente, espiar a su pareja, tratando de observar desde larga distancia la conversación que él sostiene vía WhatsApp con otra persona a varios metros de distancia.

“Por eso es que yo no creo en nadie, él tiene rato allá. Él cree que sabe más que yo y no me conoce”, dice la usuaria quien, ubicada desde una ventana.

Al momento de mostrar la pantalla, donde tenía un zoom de 7.9x de acercamiento, se pudo saber lo que su pareja escribió: “Yo también quiero verte”.

“Ven para mi casa, mira a ver cómo te le escapas a la loca de tu esposa”, responde la otra mujer con la que conversa.

Como era de esperarse, el video suscitó ya miles de comentarios, entre ellos de usuarios que le pidieron dijera qué teléfono celular es el que tiene para poder echar mano de ese zoom tan “mágico”, mientras que otros se interesaron por conocer cuál fue el desenlace de esta historia.

Pero también, hay quienes apuntan a que no se trata de algo verdadero sino más bien de una campaña de publicidad por parte de la empresa que fabrica estos teléfonos para dar a conocer el poder que tiene el zoom de su cámara.

