Juan Vidal reacciona a las amenazas de brujería de Niurka Marcos, con Chisme No Like

Juan Vidal conversó con Elisa Beristain y Javier Ceriani en exclusiva para el programa Chisme No Like, en donde habló sobre las supuestas amenazas que le ha lanzado Niurka Marcos, ahora que las cosas parecen haber terminado tan mal entre ellos.

El actor de origen dominicano rompió el silencio en torno a las últimas declaraciones de su ex y esto es lo que le dijo a Chisme No Like: “Esto que estás mencionando -la brujería- me enteré por -otras- personas, porque he tratado de no ver, porque duele. Yo conozco cuando ella se molesta… eso de la brujería no lo estoy ventilando yo, lo está diciendo ella”

Al parecer el actor se siente abrumado por todo lo que está pasando, porque nunca pensó que su separación trascendería a este punto y destaca que percibe de ella mucho odio: “Ahora es un odio tan drástico”, dijo impresionado.

En la conversación el actor dejó claro que la relación que él busca no es pública. Vidal afirma que en este momento ellos no están en la misma sintonía de tiempo y que después de escuchar todo lo que la cubana ha dicho él lo que siente es impotencia.

“Siento impotencia; no voy hablar, yo no voy hablar. Yo no tengo nada que decir que no sea positivo.

Es duro de asimilar, pero cuando tienes tus cimientos y la gente que te conoce sabe, lo que fue es que no tuvimos el entendimiento”. “Lo que ella quiere en una relación, no es lo que yo quiero”.

En voz alta Juan reflexiona que ellos como pareja están en tiempos muy diferentes. “He sido coherente, yo no tengo nada feo que decir de ella… hay cosas de mi vida que son personales, como mi familia, mi religión, mi círculo de amigos. Hay cosas que no tengo porqué compartirlas”.

