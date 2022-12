Lele Pons celebra el aniversario de su operación de nariz y muestra el antes y el despúes

Lele Pons celebró muy orgullosa en su cuenta de Instagram un nuevo aniversario de su operación para tener la nariz que actualmente presume. La cantante e influencer nacida en Venezuela mencionó al médico que le hizo su cirugía y mostró varias fotografías del antes y el después de entrar al quirófano.

“Hoy hace 8 años que me operaron la nariz… ¿Se puede decir? 🤣 FELIZ ANIVERSARIO @drkassir”, dijo la artista en esta publicación que obtuvo muchas reacciones y comentarios por parte de sus millones de seguidores en Instagram.

Lele Pons nunca ha ocultado que se ha realizado cirugías estéticas y no tiene problema en mostrarse tal cómo es. Hace un par de meses la venezolana mostró su celulitis al posar en traje de baño junto a Guaynaa, su prometido, quien la abrazó por las caderas en un día de piscina bastante soleado.

Esta acción de la cantante generó cientos de mensajes de apoyo y cariño hacia ella por mostrar su cuerpo tal como es.

“Me gusta lo que promueves”, “Que viva el cuerpo humano normal y no estereotipado”, “Gracias por esas fotos, demostrando en redes sociales, las mujeres reales existen y tienen Miles de imperfecciones”, “Todas tenemos celulitis. Me encanta que las muestres”, “Eres tan hermosaaaa y tu forma de ser aún más. El cuerpo no nos define como personas” y “Y que si tiene celulitis!!!! Lo importante es que ella es feliz como es y él la ama con todo y celulitis. Dejen vivir y vivan su vida”, fue parte de lo que le dijeron en esta publicación con la que obtuvo más de 1,700,000 me gustas.

Sigue leyendo: Anitta y Lele Pons viajaron a Japón y se divierten en medio de los paisajes de otoño

Lele Pons muestra la celulitis en Instagram y la aplauden: “Al fin un cuerpo real”

Lele Pons usó un terrorífico disfraz para Halloween y habría revelado el mes de su boda