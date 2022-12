Recuerdan el último concierto de Jenni Rivera a 10 años de su muerte

Hace 10 años ocurrió el trágico accidente aéreo en el que falleció Jenni Rivera, la cantante mexicana conocida como ‘La diva de la banda’. Este 9 de diciembre en la cuenta oficial de Instagram de Jenni Rivera recordaron el último concierto que dio el 8 de diciembre, un día antes de su muerte.

El show se llevó a cabo en La Arena Monterrey y estuvieron presentes 17,000 personas para disfrutar de una experiencia que incluyó un escenario 360. En la galería fotográfica se observa a Rivera desde el escenario, cantando y luciendo diferentes looks a lo largo del show.

“¡Buenas noches Monterrey! Muy, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar conmigo en esta noche. Gracias porque yo sé muy bien que cada uno de ustedes pudiera estar en cualquier otro lugar, pero decidieron estar aquí conmigo… Eso significa muchísimo para mi. En los momentos más difíciles de mi vida siempre está DIOS conmigo y siempre le doy gracias por ese público que me dió… que me levanta, que me aplaude, que me quiere… que me hace feliz. ¡Muchas gracias por hacerme feliz!”, dijo Rivera esa noche.

El accidente

En ese show Jenni Rivera cantó durante más de dos horas. Tras concluir el show la mexicana abordó un avión privado para trasladarse a la capital del país para sus compromisos laborales como jurado en ‘La Voz México’.

‘La diva de la banda’ nunca llegó a su destino, pues el vuelo tuvo un trágico final a pocos minutos de despegar al estrellarse en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide en Nuevo León, México.

Junto a ella viajaban Arturo Rivera Ruíz, su relacionista público, el abogado Mario Macías Pacheco, el maquillista Jacob Yebale, el peinador Jorge Armando Sánchez y los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez.

Yebale fue el último en compartir una foto en la que están todos previo al despegue. “We getting Back To Mexico City…..jenni Rivera ,Arturo , Gigi and Me.. Los Amooo!”, había escrito el maquillista.

