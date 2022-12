Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, lanza una ‘indirecta’ en Instagram: ¿Será para Adamari López?

Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, publicó un breve mensaje en las historias de su cuenta de Instagram a pocas horas de que Adamari López hablara sobre el fin de su relación con el bailarín y coreógrafo español.

La mexicana. que mantiene una relación desde hace más de un año con Costa, escribió sobre un fondo rosa: “Hay gente que debería aprender a pasar la página. Vive y deja vivir”. Además, agregó un corazón rojo.

En las redes sociales los internautas tomaron el mensaje de Beltrán como una ‘indirecta’ tras las declaraciones de Adamari López en ‘Hoy Día’.

Lourdes Stephen, conductora de ‘Al Rojo Vivo’, visitó el programa de Telemundo para entrevistar a las conductoras del show en la semana de estreno del nuevo formato. Allí fue donde López habló sobre la separación de Costa y sobre cómo su hija Alaïa ha llevado el proceso.

“Pasó que no podíamos continuar, no era saludable para mí continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija… A lo mejor cumplió el tiempo que tenía que cumplir. Me dio el regalo más grande que puedo tener, que es mi hija, y se lo agradezco mucho, seguiremos siendo familia porque tenemos una hija que nos une. Lo que pasó queda entre nosotros dos, él sabe la razón perfectamente, yo también. Lo importante es que saquemos a nuestra hija adelante y continuemos con su vida”, dijo López.

La boricua también explicó que a Alaïa la han llevado con psicólogos para hacer el proceso de separación de sus padres mucho más sencillo y destacó que nunca le ha mentido a su hija. López explicó que a Alaïa le dice la verdad que ella a su edad (7 años) puede digerir y exclamó que si la pequeña en algún momento quiere conocer el motivo de la separación de sus padres ella se lo dirá.

