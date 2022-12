Messi arremete contra la FIFA y el arbitraje tras la victoria de Argentina: “No pueden poner un árbitro que no esté a la altura”

Leo Messi no dudó en manifestar su molestia con el trabajo de los árbitros en el partido donde Argentina consiguió avanzar a las semifinales del Mundial Qatar 2022 tras imponerse a Países Bajos en la tanda de penales, a la que llegaron luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Al capitán de la ‘Albiceleste’ se le vio discutir varias veces con el juez principal Mateu Lahoz, por sus decisiones al momento de pitar ciertas faltas incluyendo la última del tiempo reglamentario que derivó en el tiro libre donde el conjunto europeo logró empatar el encuentro con una gran jugada elaborada.

Ante esto la prensa no dejó pasar la ocasión para preguntarle por sus impresiones a lo que este respondió: “No quiero hablar del árbitro, porque te sancionan, no puedes decir lo que piensas. La FIFA tiene que ver eso, no puede ponerlo en una instancia así, donde no ha estado a la altura”.

Por otra parte, Messi cargó contra el entrenador del conjunto neerlandés, quien había hecho algunas críticas al jugador del Paris Saint-Germain (PSG) y a su selección antes del encuentro. “(Louis) Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos”.

Ya dejando atrás los momento de tensión, el capitán del equipo sudamericano afirmó sentirse contento por la victoria que además significa un paso más en sus aspiraciones de llegar a la final y levantar finalmente la Copa del Mundo.

“Mucha alegría, mucha felicidad. No era para ir al alargue ni a los penales, tuvimos que sufrir. Pero pasamos y es algo impresionante. Argentina está entre los cuatro mejores del mundo porque demuestra que sabe jugar cada partido con las mismas ganas y la misma intensidad”, expresó el ’10’.

“Este equipo entiende los momentos del partido. Cuando tiene que jugar, lo hace. Cuando tiene que defender, también. Estamos disfrutando muchísimo de la gente, de ir pasito a pasito. Estamos muy felices”.

Por último, Leo Messi se refirió a su rival de las semifinales: “Croacia demostró que es una gran selección. Por momentos le jugó de igual a igual a Brasil. Es un equipo que viene trabajando con el mismo entrenador hace mucho tiempo y se conocen muy bien”.

