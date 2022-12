Carmen Villalobos disfruta de un paseo sin brasier por las calles de Miami Beach

La actriz Carmen Villalobos a través de sus redes sociales casi siempre se muestra muy alegre, hecho que termina haciendo que millones de ellos se terminen contagiando con su sonrisa, así lo ha dejado saber, debido a que cuenta con más de 21 millones de seguidores.

Además, la colombiana en medio de sus posibilidades se mantiene activa y con frecuencia graba audiovisuales para enviarle saludos a sus fanáticos que día tras día se mantienen atentos a cualquier tipo de contenido que ella decida compartir.

Recientemente se tomó unos días de descanso, momento que además tomó en consideración para seguir luciendo su llamativo color de cabello que en días pasados comentó el proceso que tuvo que atravesar para que vieran el cambio de look que actualmente tiene.

La también presentadora de televisión se encuentra en Miami Beach, momento que aprovechó para para tomarse varias fotos y así presumir lo orgullosa que se siente de su esbelta figura. En esta oportunidad, la colombiana lució un pantalón y al posar de lado presumió su retaguardia, mientras que no llevaba puesto un brasier, debido al top que tenía.

A su vez, los comentarios en la mencionada publicación realizada en la red social de la camarita no se hicieron esperar, debido a que miles de personas se tomaron su tiempo para escribirle algunas cosas, así como resalta que es una mujer “linda”. Además, algunos de los internautas aprovecharon para destacar que ella transmite las mejores energías.

“Bella”, “La más linda”, “Se le olvidó el Photoshop en la segunda foto?”, “No entiendo cómo pudieron dejar suelto tremendo bombón”, “Acaso eres abogada? Cada que te veo pierdo el juicio”, “Y no y que estabas en Colombia con tu mami?”, “Aunque no lo quiera admitir (LA MUJER MÁS BONITA DEL MUNDO)”, “Radiante”, “Tú sigues sorprendiéndome con lo guapa que eres. Disfruta tu viaje”, “Las mejores vibras de este mundo las transmites tú”, “Te amo más que a mi vida”, “Hermosa, un beso desde Argentina”, “Por Dios, no puedo amar tanto como te queda el pelo así”, “Esa hermosura”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

