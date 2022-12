Rivaldo a Lionel Messi: “Dios sabe el motivo de las cosas, pero él mismo te coronará el domingo”

Los seguidores del fútbol y precisamente de Lionel Messi, están ansiosos por ver al astro argentino levantar finalmente una Copa del Mundo. Después de perder varias finales, incluyendo la de Brasil 2014; el delantero ha ido de menos a más para hoy en día, colocarse a tan solo una victoria de la gloria.

En primera instancia, la albiceleste pudo haberse enfrentado este martes a la Brasil de Neymar Jr., quienes eran el principal rival a vencer. Sin embargo, los croatas supieron encontrar la formula de eliminar a la “Pentacampeona”.

No obstante, con la ausencia de Brasil en el Mundial de Qatar, muchos futbolistas y ex jugadores, han mostrado su admiración por la actual campeona de América y por qué no, seguirlas y apoyarlas en la gran final; una de estas personas fue Rivaldo, quien le dedicó un extraordinario mensaje a Messi.

“Ya no tenemos Brasil ni Neymar Jr. en la final de la copa así que me quedo con Argentina. sin palabras para ti Lionel Messi, ya merecías ser Campeón del Mundo antes, pero Dios sabe todas las cosas y te coronará este domingo”, escribió Rivaldo.

“Te mereces este título por la persona que eres y por el maravilloso fútbol que siempre has jugado.

Me quito el sombrero y que Dios te bendiga”, finalizó el brasileño.

De esta manera, el mundo se paralizará el próximo domingo cuando Lionel Messi busque su primer Mundial y así terminar de darle la alegría más grande a un país que solamente ha podido disfrutar de dos campeonatos en un Mundial.

