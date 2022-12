Famosos se solidarizan ante las lágrimas de Héctor Sandarti por la demencia senil de su mamá

Héctor Sandarti ha compartido en Instagram los duros momentos que vive debido a la demencia senil que ahora vive su mamá, quien reside en Guatemala. El conductor de La Casa de los Famosos viaje a su país natal para estar con ella, pero reconoce que no siempre es fácil ya que su mamá no siempre logra reconocerlo.

Sobre estos episodios escribió en Instagram lo siguiente: “Son cada vez menos los momentos de lucidez que mi madre tiene. Pero cuando llegan, te ve con una ternura y te abraza con un amor tan genuino que quisieras que ese momento no acabara nunca. Te amo mi viejita hermosa”.

Las palabras y las lágrimas que se vislumbran en los ojos del conductor de televisión movieron los sentimientos de muchos de sus amigos famosos, uno de los primeros en reaccionar fue el cantante Carlos Rivera quien no dudó en dejarle el siguiente texto: “Dios los bendiga amigo. Abrázala muy fuerte”.

Verónica Bastos, conductora de La Mesa Caliente, también se manifestó: “Cuánto amor en una sola foto. Las mamás amamos más allá de todo”.

Carmen Villalobos, Juan José Origen, Anette Cuburu, Roberto Romano y Carolina Sandoval también se han manifestado con mensajes breves, pero dándole todo su apoyo y cariño a uno de los rostros más queridos de la televisión hispana. Y es que Sandarti siempre ha sido un caballero de la televisión y del mundo del entretenimiento.

Silvia Galván como el resto de celebridades quiso dejarle unas palabras al guatemalteco: “Amigo, solo Dios sabe porqué y para qué tenemos que vivir algo así, lo cierto es que este abrazo dice más que mil palabras. Ella te está disfrutando y claro tú a ella“.

Los ojitos rojos de Héctor Sandarti y el nudo que puede tener en su garganta y corazón son proporcionales al amor que siente por su mamá y al dolor de saber que no siempre, su mamá, sabe quién es él.

“He aquí el momento exacto en el que la mente de mi madre abre una diminuta ventana que le permite reconocerme, emocionarse y expresarme su amor. Pueden ser segundos o un par de minutos que para mi valen una eternidad. Dios te cuide mi Gertie y nos siga dando la bendición de tenerte feliz, en paz y en amor, el tiempo que él decida“. View this post on Instagram A post shared by Héctor Sandarti (@hectorsandarti)

