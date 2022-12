Yailin, la esposa de Anuel, presume su embarazo con un pequeño top y bailando al ritmo de Marc Anthony

Yailin ‘la más viral’ no deja de presumir su embarazo. La esposa de Anuel en esta oportunidad lució un top blanco que dejaba toda su pancita al descubierto, acompañado de un pantalón deportivo negro, y bailó al ritmo de ‘Tú amor me hace bien’ del cantante boricua de salsa Marc Anthony.

La dominicana meneó las caderas al ritmo de la movida música y su pancita siguió el movimiento, presumiendo lo mucho que ha crecido. Una sonrisa en su rostro la acompañó en este video.

Hace unos días fue que Yailin y Anuel anunciaron que se convertirán en padres de una niña. El anuncio se hizo publico en redes sociales luego de que la pareja celebrara una fiesta con personas cercanas para revelar el sexo del bebé que están esperando.

En Instagram publicaron videos de la fiesta que realizaron y del instante en el que se revela que tendrán a una niña. “Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento super feliz la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel”, dijo Yailin en redes sociales en ese momento.

Por su parte, Anuel dijo: “VOY A SER PAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. QUE DIOS BENDIGA A TODAS LAS FAMILIAS EN EL MUNDO ENTERO”.

El cantante del género urbano mostró un video en el que aparece junto a su esposa y frente a la decoración elegida para la fiesta de revelación de sexo. Allí, ambos se dan un pequeño beso frente a las cámaras.

