Karol G enciende las redes con un atrevido vestido negro que destaca sus piernotas

Karol G publicó una serie de fotos posando mientras lcue un vestido negro, muy corto, con algunas transparencias. La cantante colombiana mostró 5 fotos en las que aparece en diferentes poses: agachada, de frente, de lado y mostrando su rostro en primer plano.

Estas 5 fotografías de la intérprete de ‘Tusa’, ‘Cairo’ y ‘Provenza’ sobrepasaron los 3 millones de me gustas en Instagram en tan solo 14 horas.

La cantante colombiana de manera frecuente se muestra de forma sensual en Instagram, consiguiendo millones y millones de me gustas en esa plataforma digital. Hace un par de días ella estrenó su último tema del año, llamado ‘Cairo’ y cuyo video grabó en Egipto, tal como era un sueño para ella.

Previo a ese estreno Karol G había terminado su gira de conciertos por Estados Unidos donde tuvo 33 fechas completamente agotadas y hasta tuvo la oportunidad de cumplir uno de sus sueños: cantar en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

“Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar”, fue parte de lo que dijo Karol G para agradecerle a sus fanáticos por su apoyo durante esas presentaciones que tuvo en Estados Unidos.

“Gracias a Dios por la convicción que ha puesto siempre en mi alma, a todas las personas que trabajaron conmigo día y noche para hacer posible este sueño, a los artistas que me acompañaron durante el tour e hicieron que el show brillara aún más con su presencia y al increíble equipo de trabajo que se la vive conmigo día a día”, también agregó.

