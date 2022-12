A Camila Sodi la corrieron del CEA por pedir velar a una compañera que recientemente había fallecido

Aunque ha tenido grandes éxitos en su carrera, Camila Sodi reconoce que una buena parte de esto ha sido producto de la suerte, pues revela que cuando era joven no pudo culminar correctamente su preparación artística.

En entrevista para el podcast “Señoras Punk”, la sobrina de Thalía recordó sus años de alumna en el Centro de Expresión Artística (CEA) de Televisa y contó que el director la expulsó por haberlo interrumpido durante un anuncio.

“Me corrieron por una cosa rarísima. Una compañera del salón tuvo un accidente y se murió. Entonces el director hizo una asamblea y dijo que el show debía continuar. Yo levanto la mano y le digo que hay que velarla, entonces él termina su discurso y me llama para irme a su oficina. Ya ahí me pide mi gafete y me dice que ya no estudio en el centro quesque por haberle faltado el respeto a la autoridad”, dijo Camila.

Por último, la actriz recordó que poco tiempo después la fortuna le sonrió, pues uno de los productores de la televisora de San Angel le llamó por teléfono para ofrecerle un protagónico en una telenovela que se fue a grabar a Miami y, aunque al principio no estaba segura, terminó aceptando.

