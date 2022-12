Nuevo plan de acción para una Nueva York renovada

La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams develaron el miércoles un plan de acción con 40 propuestas destinadas a servir como hoja de ruta para hacer de la ciudad de Nueva York un lugar mejor para vivir y trabajar.

Durante un desayuno, en la Association for a Better New York (ABNY), Hochul y Adams dieron a conocer “New New York: Making New York Work For Everyone”, un informe desarrollado por un panel que ambos mandatarios convocaron a principios de este año, y que busca entre sus objetivos principales la revitalización de la economía, promover la equidad y mejoras en el transporte público.

Lanzado en mayo del 2022 y dirigido por el director ejecutivo de Robin Hood, Richard Buery y el exdirector ejecutivo de Sidewalk Labs, Daniel Doctoroff, el amplio y diverso panel de líderes cívicos y expertos de la industria trabajó durante seis meses para generar recomendaciones para la ciudad y el estado. Dichas recomendaciones se centran en cómo la Ciudad y el Estado podrían asociarse entre sí y en todos los sectores para volver a reinventar a Nueva York de forma que la impulse hacia su próximo capítulo de crecimiento.

La Gobernadora sostuvo que este informe proporciona el mapa de ruta hacia un Nueva York más fuerte, más justo y más accesible y que las recomendaciones reflejan ideas audaces y ambiciosas que se necesitan en este momento.

“Ya no vivimos en el mismo Nueva York que vivíamos al comienzo de la pandemia, y estas propuestas ayudarán a revitalizar nuestros distritos comerciales, facilitar los viajes diarios de los neoyorquinos, promover la equidad y abordar nuestra escasez de viviendas de 800,000 unidades”, subrayó la mandataria estatal.

Ratifica compromiso

El alcalde Eric Adams recordó que su administración está comprometida a construir una ciudad más segura, más justa y más próspera. “Este plan establece una visión clara para la acción coordinada de la ciudad, el estado, las organizaciones sin fines de lucro y el sector privado para revitalizar las áreas que aún luchan por la pandemia y potenciarlas con un nuevo impulso”, enfatizó.

El plan de acción conjunto propone tres objetivos generales que trabajan juntos para garantizar que Nueva York funcione para todos los neoyorquinos: Reimaginar los distritos comerciales de la ciudad como destinos vibrantes las 24 horas del día, los 7 días de la semana; hacer que sea más fácil para quienes viven en la Gran Manzana llegar al trabajo, mejorando los viajes diarios a Manhattan y fortaleciendo los centros de empleo y los espacios de trabajo en los cinco condados para que las personas puedan trabajar más cerca de casa y generar un crecimiento inclusivo centrado en el futuro.

A través de esos tres objetivos, el plan presenta 40 iniciativas, que se promoverán a través de legislaciones, cambios de políticas, financiamiento adicional y otras acciones.

Como era de esperarse el anuncio generó aplausos y expectativas entre otros funcionarios electos, activistas y líderes comunitarios.

“Las empresas prosperan donde el Departamento de Transporte (DOT) crea espacios públicos acogedores para peatones y ciclistas. A medida que continuamos nuestra recuperación ante la pandemia, el DOT se compromete a reutilizar las calles para crear una ciudad más saludable y vibrante”, señaló el comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad, Ydanis Rodríguez.

Por su parte, la directora ejecutiva de Riders Alliance, Betsy Plum, indicó que el panel que realizó el informe “comprende lo que los pasajeros han sabido durante años “un mejor tránsito exige que nuestros líderes estatales aprovechen más nuestra infraestructura y operen un servicio más frecuente. Después de que los pasajeros del tránsito le entregaron la histórica victoria electoral del mes pasado, los neoyorquinos esperan que nuestra gobernadora reduzca las esperas y brinde un servicio mucho más frecuente fuera de las horas pico en su presupuesto el próximo mes”.

Según Charles Flateman, vicepresidente ejecutivo de Shubert Organization y presidente de la junta directiva de NYC & Company, la publicación de las recomendaciones de ‘New New York’ muestra una clara determinación para garantizar la recuperación de la ciudad.

“Aplaudimos a la gobernadora Hochul, al alcalde Adams y al panel en la identificación de una estrategia integral para crear los recursos que apoyen el crecimiento económico a largo plazo para los sectores del turismo y la hospitalidad y sus contribuciones a la competitividad de la ciudad”.

El plan incluye cinco áreas de enfoque para el 2023: