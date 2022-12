Aylín Mujica dice no tenerle miedo a “La Casa de los Famosos 3” de Telemundo

Exclusiva

Aylín Mujica este 17 de enero tendrá una nueva residencia. La ex panelista de Suelta La Sopa se muda a “La Casa de los Famosos” de Telemundo. En esta tercera temporada la famosa actriz y conductora de televisión compartirá junto a Paty Navidad, Arturo Carmona, Osmel Sousa, Juan Rivera y Yameyry “La Materialista” Ynfante.

La experiencia de LCDLF no ha sido sencilla, ninguno de los participantes que haya pasado por ahí ha salido “sin mancha”. Unos más que otros han sido señalados de manera severa por parte del público, esto se vivió sobre todo en la segunda temporada, en donde al día de hoy pocos olvidan el comportamiento de Laura Bozzo, Daniela Navarro, Nacho Casano, Lewis Mendoza, Toni Costa y Salvador Zerboni.

Pese a lo anterior, en entrevista, Aylín me dijo que ella no siente temor de entrar a la casa. “Creo que soy muy valiente al tomar la decisión de entrar”, para la cubana lo más importante es que el público la conozca y presentarse sin filtro alguno.

Mujica asegura que no lleva estrategia, pero advierte que si bien es cierto no es conflictiva, sí sabe defenderse, agregó además, que para no sentirse sola dentro de la casa le gustaría que entrara con ella su amiga la también actriz Cynthia Klitbo.

Aquí nuestra conversación con Aylín Mujica, actriz que integra la tercera generación de La Casa de los Famosos.

Lee más de La Casa de los Famosos aquí:

¿Cómo podrás ver La Casa de los Famosos 3, el próximo 17 de enero?

El público dice que gracias a Osmel Sousa, La Casa de los Famosos 3 será la mejor

Héctor Sandarti vive una difícil situación a pocas semanas de comenzar ‘La Casa de los Famosos 3’