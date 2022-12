Francisca impacta con un atuendo rojo y deslumbra con su nuevo corte de cabello

Francisca apareció en su cuenta de Instagram causando sensación con el atuendo de pantalón y suéter rojo, con tacones del mismo color. La presentadora dominicana de ‘Despierta América’ sigue luciendo su nuevo corte de cabello con coloridos atuendos.

En esta oportunidad la dominicana posó frente a varios árboles repletos de ramas verdes. “Mirar hacia delante es el camino correcto. ¡Siempre!”, dijo la también actriz.

Francisca con esta publicación consiguió más de 31,000 me gustas en Instagram y cientos de comentarios. Algunos de esos mensajes tienen que ver todavía con su cabello corto, ese que decidió lucir al reconciliarse con la niña que algún día fue.

“Me encantó tu outfit hoy te ves hermosa con colores fuertes y más si tienes el cuello alto así sobresale tu hermoso corte”, fue uno de esos mensajes que le dejaron en esta oportunidad.

Francisca decidió hacerse el corte de pelo en vivo desde ‘Despierta América’ para reconciliarse con su pasado y su pelo natural. Su querido amigo Jomari Goyso fue quien la ayudó a hacerse el corte en ese momento ante las cámaras. Tras haberlo hecho, Francisca compartió un mensaje en sus redes sociales, posando por primera vez con su nuevo look:

“Me siento increíble!!! Me siento como que finalmente tome la palabra, me siento liberada. Con permiso de ser!! Mil gracias a todos los que hicieron ese momento tan sanador para mí, como suyo. Gracias a los que entendieron el mensaje de la importancia de abrazar nuestra identidad. Gracias por todas las palabras tan hermosas con las que me han abrazado en las últimas horas”, dijo ella.

“Que cada uno haga lo que quiera con su cabello! Que se ponga pelucas, extensiones, lo que le haga feliz! Pero Mi sueño sería que NO lo hagan por complacer a una sociedad que llama “malo” “feo” su cabello! O por encajar en unos estereotipos que dicen que un tipo de cabello es más bonito que otro. Dios hace todo perfecto!!!”, también agregó.

Los seguidores de Francisca no dejan de hablar de su corte de pelo

