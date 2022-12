Adamari López aparece en la portada de una revista y el público estalla: “¿Otra vez ella?”

Adamari López apareció en una nueva edición de la revista ‘People en español’ para hablar sobre la Navidad, de su hija Alaïa y de su carrera profesional en el 2023.

La presentadora boricua de televisión reveló que su hija de 7 años pasará la Navidad con Toni Costa, su padre, con quien López finalizó su relación hace algún tiempo.

“Alaïa estará con su papá compartiendo esos días fuera de casa, que será la primera Navidad que no la pasamos en el mismo lugar Alaïa y yo. Estoy un poco con el corazón roto, es difícil no poder estar con ella en esos momentos especiales, pero es lo que toca y así es como haremos de ahora en adelante”, fue parte de lo que expresó la conductora de ‘Hoy Día’ por Telemundo.

Tras esta publicación hecha por ‘People en español’ en su cuenta de Instagram fueron muchos los comentarios que llegaron. Varios de ellos hablan de lo mucho que aparece López en el post de la revista y los seguidores se confiesan ‘cansados’ de verla tan seguido en redes sociales. Estos son algunos de los comentarios:

“Otra vez ella, ay no que flojera. Habiendo miles de artistas y no salen de ella, no tengo nada contra ella pero ya cambienle por Dios”, “Esa Adamari hasta en la sopa”, “Ya es algo aburrido y no estoy siguiendo es que sale la publicacion hasta en la sopa”, “Que personalidad más gastada” y “Otra vez Adamari” son algunos de los mensajes que dejaron los internautas en esta oportunidad.

Así como hay a quienes no les gusta tanta presencia de Adamari López en las redes sociales, hay otras personas que ya comenzaron a enviarle sus buenos deseos de Navidad luego de que ella apareciera en la cuenta de Instagram de ‘Hoy Día’.

“Deseo que nos sigas compartiendo tus vídeos.. Me divierten mucho saludos desde Ecuador”, “Te deseo todo lo mejor, muchas bendiciones”, “Que seas muy feliz, Adamari” y “Adita Bella!! Te deseo lo mejor del mundo, salud, prosperidad y mucho éxito en tus proyectos futuros. Muchas bendiciones para ti y tu linda familia, te admiró mucho. Dios te cuide y proteja siempre mi Reina, un abrazito”, le dijeron.

