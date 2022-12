“No podía respirar”, policía en Florida detalla efectos de sobredosis de fentanilo en su cuerpo en medio de intervención de tránsito

En cuestión de minutos de haberse expuesto a fentanilo en medio de una intervención de tránsito en Tavares, Florida, la oficial de la policía Courtney Bannick, de 26 años, comenzó a sentir los efectos del poderoso opioide.

Bannick se encontraba temprano este martes realizando una intervención antidrogas en un vehículo cuando terminó tirada en el suelo inconsciente por el efecto de la droga sintética que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.

“Nosotros tomamos la decisión consciente que regresaríamos al departamento de policía porque estaba ventoso. Nosotros le haríamos pruebas allí (a los narcóticos). Tristemente, nunca llegué allí”, relató este jueves la agente a Click Orlando.

Imágenes de cámaras corporales de otros agentes muestran el momento en que Bannick yace en el suelo.

Cuando Bannick abandonaba la escena, compañeros la escucharon ahogándose y sin poder respirar a través del radio policial.

“Tan pronto yo empecé a hablar, estaba un poco mareada y empecé a sentirme ahogada”, detalló. “Yo no podía respirar. Yo no estaba recibiendo suficiente aire y yo recuerdo que salivaba y jadeaba”, describió Bannick.

Según la policía, en ningún momento estuvo ansiosa por el hallazgo de fentanilo, ya que había manejado este tipo de incidentes en otras detenciones de tránsito.

“Yo soy muy consciente de no tocar mi cara si tengo guantes; pero, ¿si me limpié la nariz con la muñeca?, yo no sé”, declaró.

Otros oficiales que respondieron a la escena notaron que Bannick necesitaba atención inmediata.

El sargento Mahaney y el teniente Brown, experto de la unidad canina, de los departamentos de Tavares y Astatula, respectivamente, le administraron tres dosis de NARCAN, medicamento recetado que detiene temporalmente el efecto de los opioides. Seguidamente, transportaron a la paciente a un hospital.

“Es duro, porque estoy indefensa”, expresó Bannick. “Yo he administrado NARCAN a cientos de personas antes, y ahora, lo necesito”, abundó.

La agente añadió que no recuerda la mayoría de los momentos capturados en cámara, pero que decidió autorizar la divulgación de las imágenes para alertar sobre los terribles efectos de opioides sintéticas como el fentanilo.

“Nosotros no estamos lidiando con grado farmacéutico de fentanilo”, advirtió. “Cada día, estos químicos de la calle vienen con algo (más potentes) porque los usuarios de drogas están desarrollando tolerancia a las mismas”, puntualizó.

Como resultado de la intervención, una persona fue detenida.

