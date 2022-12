Sin importar que su pareja está en prisión, Natti Natasha hará lo posible por tener intimidad con él

La cantante dominicana, Natalia Gutiérrez, mejor conocida como Natti Natasha, reveló que no ha podido tener relaciones íntimas con Raphy Pina desde que él está en la cárcel. A pesar de que esto está limitando la interacción entre ellos, Natti buscará que los encuentros románticos sean una certeza.

Por ello, busca que por medio de un documento se firme un acuerdo conde se garantice que ambos tendrán una vida íntima activa en el momento en que el productor musical sea libre, principalmente porque dijo que lo ha esperado cada segundo.

A pesar de la adversidad, Pina y la cantante se han mantenido cercanos durante todo el tiempo que él lleva en la cárcel federal de mediana seguridad FCI Butner Medium II, luego de que fue sentenciado por posesión de armas ilegales.

Esta semana la estrella del raggaetón 36 años de forma abierta en una entrevista radiofónica que no ha tenido intimidad con su pareja “No hay un día específico para visita conyugal, en la federal no. Lo he visitado sí, pero hay un plástico, por el covid no te dejan tocarlo ni nada”.

En el contexto en la entrevista en el ‘Vacilón’, dijo, que al término de la sentencia de 41 meses, 3.5 años, Pina debe firmar el documento, por lo que dijo: “Mira, te estoy esperando por segundo, cuando tú salgas vamos a hacer un contratito, normal, que diga que diario eso (sexo) tiene que estar ahí”.

La cantante no se limitó a revelar cómo era su vida antes de que las autoridades detuvieran a su pareja, ya que afirmó que tener relaciones íntimas es su “hobby”, por lo que es algo que hacía con él diariamente.

“Todos los días teníamos sexo, jurado, jurado, claro que sí”, afirmó la también empresaria, dejando sorprendidos al locutor y demás invitados de la emisión radiofónica.

Luego de ser trasladado a una prisión federal, Daddy Yankee mostró su apoyo y respeto al productor musical “Estamos con él apoyándolo. Es un hombre que da empleo, es una persona que siempre está empleando muchos boricuas, es humanitario, siempre está ayudando a todo el mundo”.

En ese momento, el cantante añadió: “Seguiremos hacia adelante, pase lo que pase siempre vamos a estar ahí”, dijo. Raphy Pina ingresó a prisión en mayo del presente año, dependiendo de su comportamiento en prisión, la condena puede reducirse de 35 a 36 meses de los 41 que debe cumplir.

Hasta ahora, Raphy lleva siete meses en prisión, le faltan 34. Las autoridades no se han pronunciado para que se le pueda otorgar una reducción de la sentencia, por el momento. Además de cumplir su sentencia el productor debe pagar una sanción de $150,000 dólares.

