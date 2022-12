El video de Wanda Nara sin extensiones que sorprende a sus seguidores

Sin importar lo que diga o lo que haga, Wanda Nara siempre parece quedar envuelta en polémicas y escándalos. Ya sea por su trabajo, su vida personal o, en este caso, su aspecto físico, el nombre de la empresaria suele aparecer entre los más mencionados en las redes sociales. En esta ocasión, no fueron rumores ni sus picantes posteos los que revolucionaron Instagram, sino un video en donde se le ve por primera vez sin extensiones.

En cada uno de sus hogares, Wanda cuenta con enormes vestidores repletos de prendas y accesorios de reconocidas marcas internacionales, usa conjuntos de grandes casas de diseñador como Yves Saint Laurent o Channel y tiene la costumbre de viajar a todos lados acompañada de un batallón de maquilladores y estilistas.

Es por eso que, cuando trascendieron imágenes suyas sin la cabellera rubia que tanto la caracteriza, los usuarios no pudieron hacer más que sorprenderse. Quien publicó el video fue el estilista Emre Ayaksız, en cuyo Instagram decidió mostrar el antes y el después del paso de Wanda por su peluquería. A lo largo del mismo, pudo verse como le colocó las extensiones y transformó su aspecto: de un cabello corto que rozaba los hombros, pasó a tener la cabellera abundante que acompaña todos sus looks.

Lejos de enfocarse en su trabajo, la atención de los usuarios quedó fija en el momento previo a las extensiones y en la sección de comentarios se desató un acalorado debate en torno a la apariencia de la empresaria. Mientras algunos la tildaron de “mentirosa” y de vender una imagen falsa, muchos otros la defendieron y expresaron que no está bien comentar sobre el aspecto de los demás.

“No entiendo por qué critican y se ríen. Si tuvieran el dinero que tiene esa mujer todas se harían lo mismo, así que no sean envidiosas y no se rían porque no les queda otra”; “La que puede, puede y la que no, crítica. ¡Qué hermosa Wanda, quedó espectacular ese pelo!” y “¡Qué horror que tantas mujeres comenten cosas horribles de otra mujer! Es hermosa y una genia”, fueron algunos de los mensajes de quienes se tomaron el tiempo de defenderla.

