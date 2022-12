Arranca la construcción de más de 2,000 viviendas asequibles en East New York

Con una inversión de $1.2 mil millones de dólares se inició la construcción de la remodelación de la antigua propiedad del Centro de Desarrollo de Brooklyn de 27 acres en el vecindario de East New York de Brooklyn.

El anuncio de la la fase inicial de $373 millones para crear 576 viviendas asequibles, una nueva clínica médica para pacientes ambulatorios de 15,000 pies cuadrados y 7,000 pies cuadrados de espacio comercial en la planta baja lo dio a conocer la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien destacó que este ambicioso proyecto ayudará a la comunidades más necesitadas de Brooklyn.

“No sólo estamos construyendo viviendas para la gente de East Nueva York, estamos invirtiendo en una comunidad para que generaciones de neoyorquinos puedan florecer y prosperar”, manifestó la gobernadora Hochul.

Una vez completado, todo el desarrollo, conocido como Alafia, generará más de 2,400 viviendas asequibles en un vecindario transitable con espacios recreativos y acceso a recursos comunitarios que promueven la salud y el bienestar. Alafia es parte de la Iniciativa Vital Brooklyn del Estado que aborda las disparidades sociales, económicas y de salud crónicas en las comunidades con grandes necesidades de Brooklyn.

“Al crear 2,400 nuevas viviendas de calidad y ampliar el acceso a los servicios sociales y la atención médica, Alafia hará de este vecindario un lugar más asequible, más inclusivo y más saludable para vivir. Esta inversión verdaderamente transformadora nos pondrá en el camino hacia la reparación de las grietas sociales en el sistema para garantizar que todos los neoyorquinos tengan la oportunidad de prosperar”, agregó la funcionaria.

La primera fase de remodelación incluirá la nueva construcción de un edificio de 15 pisos con 452 apartamentos y un edificio de seis pisos con 124 apartamentos. El edificio de 15 pisos incluye dos torres conectadas por un vestíbulo común con una clínica médica de 15,000 pies cuadrados en la primera torre y 7,800 pies cuadrados de espacio comercial en la segunda torre.

One Brooklyn Health operará un centro médico para pacientes ambulatorios que incluirá atención primaria y una variedad de servicios especializados para abordar las necesidades de los residentes de Alafia y la comunidad circundante. Se espera que el espacio comercial albergue a cinco inquilinos comerciales con el objetivo de atraer pequeñas empresas locales que sirvan a los vecindarios.

Hay 48 apartamentos reservados para personas con problemas de salud mental que tendrán acceso a subsidios de alquiler y servicios financiados a través de la Iniciativa de Vivienda de Apoyo Empire State y administrados por la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York. Se reservarán 88 hogares de apoyo adicionales para personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo que se beneficiarán de subsidios de alquiler y servicios financiados por la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo del Estado de Nueva York. El proveedor de servicios para los 136 hogares de apoyo es Services for the UnderServed.

Ambos edificios en la fase inicial están diseñados para cumplir con los estándares de diseño de casas pasivas y utilizarán un sistema de bomba de calor geotérmica de circuito cerrado para calefacción y refrigeración energéticamente eficientes. También habrá una matriz solar montada en el techo que convertirá la energía solar en electricidad y un sistema de recuperación de calor de aguas residuales SHARC que utiliza la energía de las aguas residuales para calefacción, refrigeración y agua caliente.

Los residentes tendrán acceso a conexión gratuita de banda ancha de alta velocidad y servicios de seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las comodidades residenciales adicionales incluirán lavanderías, cuartos para bicicletas y espacios recreativos.

Financiamiento

El financiamiento estatal para la primera fase incluye $38.1 millones en bonos permanentes exentos de impuestos, créditos fiscales federales para viviendas de bajos ingresos que generarán $117.8 millones en capital y $174,9 millones en subsidios de la Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de Nueva York. La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York proporcionará aproximadamente $450,000 y el proyecto también es elegible para solicitar fondos de NYSERDA para la instalación solar a través del programa de incentivos de vivienda asequible multifamiliar NY-Sun.

Además, se espera que el proyecto califique para Créditos Fiscales Solares y Geotérmicos que generarán $670,000 en capital. OMH proporciona $1,200,000 anuales para financiar los costos operativos de las 48 unidades ESSHI, así como $430,000 en una subvención de desarrollo de programas para cubrir los costos de puesta en marcha. Se proporciona financiamiento adicional a través de una combinación de fuentes privadas.

Propuestas

En el 2018, Empire State Development, en colaboración con New York State Homes and Community Renewal, solicitó propuestas para llevar un desarrollo moderno y de uso mixto orientado al bienestar al campus del Brooklyn Developmental Center en el área de Spring Creek en East New York. El equipo de desarrollo ganador está formado por Apex Building Company, L+M Development Partners, Services for the UnderServed y RiseBoro Community Partnership.

El plan maestro para el sitio fue desarrollado por Dattner Architects. En última instancia, la remodelación general de BDC, conocida como Alafia, se construirá en fases separadas y creará aproximadamente 2,400 apartamentos asequibles y otros de usos mixtos en un campus transitable con espacio abierto diseñado por SCAPE Landscape Architecture.



“La remodelación de la propiedad del Centro de Desarrollo de Brooklyn es una oportunidad única en la vida para construir una comunidad de viviendas asequibles inclusiva, sostenible y activa que mejorará los resultados de salud y ampliará oportunidades para miles de neoyorquinos[, expresó la comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de Nueva York, RuthAnne Visnauskas.