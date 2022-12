Chiquibaby detalla lo que no extraña cuando trabajaba en el programa ‘Hoy Día’

La presentadora de televisión Chiquibaby hace un mes fue despedida de Telemundo, al igual que algunos colegas que hasta la fecha siguen sin conocer el motivo real de la determinación tomada por el canal. A su vez, diversos rumores se han generado al respecto y, es por ello que la mexicana explicó una de las cosas que ni le llegaría a desear a otro.

“Primero digamos lo que no extraño, obviamente la levantada temprano a nadie se la deseo. Porque nunca te acostumbras a levantarte temprano, así que, sí estoy disfrutando un poco más, me ven un poco más descansadita”, escribió People en Español.

Posteriormente, se tomó unos segundos para reflexionar sobre todo aquello que había sucedido en este mes que transcurrió y expresó que: “Lo que sí extraño full, o sea, aparte del equipo de trabajo con el que trabajé por muchos años, mi comadre (Adamari López), o sea, sí los extraño, es energía”.

La comadre de López destacó el trabajo que terminan haciendo aquellos que maquillan, al tiempo que dijo que todavía no ha aprendido a arreglarse, luego les envió un saludo a parte de aquellos que para que mantengan presente que las recuerda.

“El que me hagan el pelo y me maquillen todos los días. Así que en mis reels no me ven igual porque pues yo no me arreglo igual, así que un beso a todas que ya saber que las quiero: a la Lety, la More, a la Marle, las adoro y las extraño muchísimo”, añadió.

Chiquibaby destacó que no estaba en sus planes irse de Telemundo, pero, son procesos de la vida que debe aceptar y se escapa de sus manos poderlo detener sus manos.

“Yo no me quería ir, esa es una realidad, pero a veces son decisiones que toman que tengo que, más que entender por qué estoy fuera de Telemundo y del nuevo programa de la mañana, es aceptar, aceptar que mi ciclo ya terminó. Yo estoy bien, estoy tranquila, sí tengo un dolorcito en mi corazón, pero estoy tan, tan agradecida con las muestras de cariño de la gente que con eso me voy a quedar”, dijo.

