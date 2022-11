Francisca Lachapel y otros conductores sorprendieron en ‘Despierta América en Domingo’ para darle la bienvenida a la Navidad

El programa ‘Despierta América‘ es uno de los más queridos de la televisión y, por ello el equipo de producción quiso tener un gesto bastante significativo con la audiencia que siempre se mantiene atenta al contenido que presentan casi a diario.

Para muchos fue de gran alegría poder disfrutar de la presencia de Carolina Rosario, Jessica Rodríguez, Carlos Calderón, Jackie Guerrido, Raúl González, Francisca Lachapel y de Jesús Díaz, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como ‘Chef Yisus’.

A su vez, fue de una manera bastante alegre y divertida la que implementaron para darle la bienvenida a uno de los meses más deseados de todo el año, donde muchas personas arman un plan para poder pasarla en familia y así hacer cenas con los parientes más cercanos y dar regalos. Por ello, los conductores decidieron dejar la ropa de gala a un lado para lucir unas tiernas pijamas que están relacionadas con el tema.

“Recibimos una visita sorpresa en #DespiertaAmericaEnDomingo de los conductores de la edición semanal. ¡Qué felicidad!”, fueron las palabras que acompañaron la particular publicación.

Los internautas no dudaron un segundo en pronunciarse luego de ver el gesto tan apreciado que tuvo la producción del programa matutino y, es que muchos quedaron perplejos al ver casi a todos los conductores este domingo.

Además, varios de ellos destacaron que les encantó que hayan tenido una edición tan bonita como esta, que para otros ha sido como también fue muestra definitiva de la unión familiar, debido a que el equipo de trabajo siempre se ha mostrado bastante fortalecido.

“Programa inundado de alegría y de colores, gracias”, “Buenos días desde Panamá y sí, falta poco para diciembre”, “Bellos están todos, papá Dios les bendiga”, “Qué bellos! Mi gente chula”, “Tan guapos ellos, los #1, este es el único programa que sueño conocer y estar aquí un día, me encanta cuando entran cantando y bailando”, “Qué bonitos se ven, de verdad proyectan a una gran felicidad”, “Pero cuándo llegó la navidad que no me di cuenta?”, “Qué linda sorpresa“, “Bendiciones para todos, bonita sorpresa”, fueron algunos de los comentarios que se registraron el post.

