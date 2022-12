Alerta sobre el ITIN para inmigrantes indocumentados, señalan activistas

Un centenar de grupos pidieron este miércoles a las autoridades federales mejorar el funcionamiento del llamado Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), mediante el cual los inmigrantes indocumentados pagan impuestos.

Solicitaron específicamente ampliar el plazo para la presentación del ITIN, reducir las barreras para los solicitantes y crear un grupo de trabajo que mejore esta herramienta fiscal.

Más de 100 organizaciones legales, religiosas y comunitarias exhortaron al comisionado interino del Servicio de Rentas Internas (IRS), Douglas O’Donnell, a eliminar las barreras que enfrentan los inmigrantes y otras comunidades para acceder a créditos fiscales estatales.

En una carta dirigida a O’Donnell y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, las agrupaciones señalaron que ocho estados han instrumentado créditos fiscales para individuos de ingresos bajos, los cuales están disponibles para todos los residentes, incluyendo a solicitantes del ITIN.

“Sin embargo, los estados reportan que muchos individuos no pueden beneficiarse de estos créditos porque el IRS no emite números ITIN a individuos que no tienen un adeudo fiscal federal o no tienen pendiente un crédito federal reembolsable”, indicaron.

Por ello, exhortaron a O’Donnell a “revisar los procedimientos del IRS para que los solicitantes que requieren un número ITIN para obtener créditos fiscales estatales sean elegibles para recibir un ITIN”.

Las organizaciones hicieron diversas recomendaciones concretas, incluyendo “incluir el acceso a créditos fiscales estatales como justificación para emitir un número ITIN” a contribuyentes que no tienen un adeudo fiscal federal o no son elegibles para un crédito federal reembolsable.

También le solicitaron extender al 15 de abril de 2024 la fecha límite para solicitar un número ITIN para los contribuyentes que no pudieron hacer su solicitud a tiempo, y eliminar diversas barreras para los solicitantes.

Asimismo, pidieron establecer una fuerza de tareas para hacer recomendaciones sobre cómo mejorar el sistema ITIN.

“La fuerza de tareas debe incluir representantes de diversas comunidades inmigrantes, individuos directamente impactados, abogados y practicantes que trabajan con individuos directamente impactados, expertos de la comunidad académica con conocimientos en el área, y personal del IRS responsable de supervisar el procesamiento del ITIN”, puntualizaron.

Entre las organizaciones firmantes figuran el Centro Legal Nacional de Inmigración (NILC), el Programa de Apoyo a Solicitantes de Asilo, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la Asociación de Bancos de Alimentos de California y el Centro Juvenil por los Derechos de los Niños Inmigrantes.