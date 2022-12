Maripily Rivera realiza ardiente sesión fotográfica con diminuta lencería roja de tiras

Maripily Rivera es una verdadera experta que sabe perfectamente cómo llamar la atención de sus admiradores en cada posteo que realiza en su cuenta de Instagram. Así lo hace a diario en publicaciones donde muestra sin pudor lo bien que luce su anatomía a los sus 45 años de edad.

En esta oportunidad la puertorriqueña no tuvo reparo para subir un video donde aparece realizando una ardiente sesión fotográfica, usando diminuta lencería roja de tiras con la que exhibe tremendos piernones, abdomen de acero y esas caderas y delantera que siempre desatan bajas pasiones.

“¡Lo que viene es candela 🔥 y al que no le guste no me siga y no opine en mis redes sociales, es tan fácil! 😂 Gracias a mi hijo @joe_joegarcia, familia, amistades, equipo de trabajo y ustedes mis fans por apoyar cada ocurrencia mía ♥️ Ustedes lo pidieron y del lente fotográfico de @kikeflorescreator verán mi #newproject 📸🎥”, es el mensaje que publicó al pie del clip que tiene casi 19,000 visualizaciones.

En otro video, Maripily Rivera se mostró posando con un sexy disfraz de Santa Claus, mismo que bajó lentamente para enseñar sus senos sin ropa interior, usando únicamente unos parches en forma de corazón.

“Como él Ave 🦅 fénix regreso más fuerte y con pura sensualidad de esta cuarentona boricua caliente 🔥”, aseguró la modelo y presentadora.

TE PUEDE INTERESAR:

–Maripily Rivera posa en top y microtanga mientras recibe un masaje en sus piernas y retaguardia

–Demi Rose luce sus curvas en enterizo semitransparente que deja ver su tanga y retaguardia

–Robert De Niro sufre insólito intento de robo en su casa mientras dormía

–Bruce Willis y Demi Moore se convertirán en abuelos gracias a su hija Rumer