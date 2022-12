El público no se pone de acuerdo sobre el look de Francisca

Hace unas semanas Francisca tomó una decisión trascendental en su vida: se cortó el cabello largo y liso para darle paso a un cabello corto y natural. La presentadora de ‘Despierta América’ compartió ese momento con los televidentes del show, pues el corte se lo realizó en vivo junto a sus compañeros y Jomari Goyso, uno de sus más grandes amigos.

Desde ese momento la dominicana ha recibido cientos de halagos, pero también ha recibido críticas por el nuevo look que decidió lucir y qué significa para ella reconciliarse con la niña que algún día ella fue.

En esta oportunidad Franvcisca posó con un atuendo de falda y camisa en color azul desde el set de ‘Despierta América’ y en los comentarios llegaron todo tipo de opiniones.

“De verdad que el pelo largo le luce mucho mejor”, “Así más bonito el peinado”, “Mala idea, como esta bajando tu like”, “Se hubiera dejado las pelucas hasta que su cabello natural estuviera más largo, pero igual se ve bonita”, “No me acostumbro a verte con pelo corto no se si lo tuvieras rizado no importa pero no me gusta corto”, “No me gusta esa pelada te ves más mayor” y “No se pero creo me gusta más cuando tenías pelucas/extensiones mejor” son algunos de esos comentarios que recibió la dominicana.

Francisca en su primera aparición en redes sociales con el cabello corto dejó un mensaje para todos sus seguidores: “Que cada uno haga lo que quiera con su cabello! Que se ponga pelucas, extensiones, lo que le haga feliz! Pero mi sueño sería que NO lo hagan por complacer a una sociedad que llama “malo” “feo” su cabello! O por encajar en unos estereotipos que dicen que un tipo de cabello es más bonito que otro. Dios hace todo perfecto!!! Hagan lo que quieran sabiendo que nuestra esencia es nuestra mejor versión! Nuestra esencia es nuestro súper poder”.

Sigue leyendo: Francisca inspira a Laura Flores: la mexicana se quitó la peluca en vivo

A Francisca se le salen las lágrimas de emoción junto a Zoe Saldaña

Francisca gira como una bailarina de ballet para presumir su colorido y corto vestido

Francisca se dobló el pie y cayó al piso mientras bailaba tango con Raúl González en ‘Despierta América’