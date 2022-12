Mujer de Louisville ganó $175 mil en la lotería gracias a intercambio navideño de su trabajo

Una de las cosas que suelen causar mucho estrés en la Navidad es el tema de los regalos, ya que la economía no está para andar gastando tanto en detalles para otros que no sabemos con certeza si les agradarán o no.

Es por ello que algunos prefieren participar en los intercambios navideños, ya que generalmente la gente suele dar sugerencias de cosas que se les pueden obsequiar y así garantizamos que lo que damos al otro sí le será de utilidad.

Uno de los sitios en donde más se acostumbran a realizar intercambios por Navidad es en el trabajo, convirtiéndose también en el pretexto perfecto para crear lazos entre los distintos empleados que laboran en las empresas u oficinas.

Justamente, para una mujer de Louisville, el intercambio de Navidad del trabajo de este 2022 se ha vuelto inolvidable, ya que este le llevó a ganarse $175,000 dólares en la lotería.

La afortunada, quien solamente ha sido identificada como Lori, participó en la dinámica navideña de su oficina, en donde los organizadores, para hacerlo más divertido, crearon ciertas reglas especiales para el intercambio.

Los participantes tenían la la libertad de robar el obsequio de otro y quien se quedaba sin este debía elegir otro; de manera que Lori fue víctima de un hurto por parte de uno de sus compañeros.

En un principio, la mujer había recibido un vale de $25 que era canjeable en una tienda de ropa, pero le fue ‘robado’ y debió escoger otro que terminó por ser un billete de la lotería de Kentucky.

“Una vez que me llegó, estaba hecho y era mío para quedármelo. Fue entonces cuando todos me dijeron que los rascara”, refirió Lori.

Ese ticket le dio a ganar $50 pero después utilizó el de hit the jackpot, con el que ganó los $175,000, aunque con la retención de impuestos se llevará $124,250.

“Todos se estaban volviendo locos. La gente sacaba sus celulares y volvían a verificar. Un par de personas incluso escanearon el boleto en la aplicación de la lotería solo para asegurarse”, agregó.

Respecto a lo que hará con el dinero, la mujer indicó que lo usará para liquidar los préstamos estudiantiles de su hija y además, se comprará un auto.

