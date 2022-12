‘Dibu’ Martínez arremete contra Tchouaméni por el penalti fallado: “Sabía que iba a estar nervioso, se c*gó todo” [Video]

Emiliano ‘Dibu’ Martínez no ha parado de atacar a los jugadores de la selección francesa pese a las distintas críticas que ha recibido por ello. Ahora arremetió contra el joven Aurélien Tchouaméni por su fallo en la tanda de penales que le dio el titulo a Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Martínez llegó a su ciudad natal, Mar de Plata, donde fue recibido como un héroe tras haber conquistado la Copa del Mundo. El portero de la ‘Albiceleste’ se subió a una tarima para hablarle a los presentes y aprovechó el momento para hablar de los penales y la estrategia que utilizó para distraer a sus rivales.

“Sabía que el chico (Tchouaméni) iba a estar nervioso. Le traté de jugar mentalmente y la tiró afuera, se cagó todo”.



El Dibu Martinez es el mejor arquero de la historia del fútbol y no pienso discutirlo.pic.twitter.com/7MhkjjLqGs — La Agusneta (@Lagusneta) December 22, 2022

“En los penales, me hago fuerte y sé que la gente de ellos me respetan. Lo sé porque jugadores rivales me lo han dicho. Cuando atajo el primer penal en una final del mundo, yo sé que el otro chico (Tchouaméni) iba a estar nervioso. Le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole“, explicó el ‘Dibu’.

Tras esas palabras, las más de 100,000 personas presentes estallaron de euforia al recordar aquel momento decisivo para su selección, a lo que el portero quiso cerrar la descripción de los penales de una forma muy peculiar y poco respetuosa. “Y la tiró afuera, se c*gó todo”.

El ‘Dibu’ Martínez no ha parado de recibir críticas desde que culminó el Mundial Qatar 2022 por quienes aseguran le ha faltado el respeto a sus rivales, principalmente a Kylian Mbappé, por quien pidió un minuto de silencio en medio de la celebración del equipo en el vestuario del estadio.

Posteriormente, en la caravana que realizó el combinado argentino en su llegada al país, se le vio con un muñeco de plástico al que le puso una foto el delantero francés, haciendo ver que lo consideraba ‘su hijo’. Este tipo de acciones no cayeron nada bien en el Gobierno de Francia, que ha pedido a la FIFA que tome cartas en el asunto.

Lea también:

– Bayern Munich iría por ‘Dibu’ Martínez para remplazar a Manuel Neuer

– “Dáselo a Memo Ochoa, bobo”: ‘Dibu’ Martínez insultó a un mexicano que corría para regalarle un sombrero de charro (Video)

– ‘Dibu’ Martínez explicó por qué hizo el polémico gesto con el Guante de Oro durante la premiación del Mundial de Qatar 2022