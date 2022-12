Estos son los árboles de Navidad más originales entre las celebridades latinas

Desde noviembre las estrellas latinas comenzaron a presumir las decoraciones navideñas en su hogar. Unas se decidieron por temáticas bastante tradicionales y otras decidieron arriesgarse.

La mayoría de las celebridades contrataron el servicios de empresas especializadas en decoración, lo que hizo que todo el proceso fuera mucho más sencillo.

Alejandra Espinoza, un árbol inspirado en ‘Jurassic World’

La actriz y presentadora Alejandra Espinoza sorprendió a todos con su árbol de Navidad, pues se inspiró en ‘Jurassic World’ para su decoración. Se debe tomar en cuenta de que esta es la película favorita de su hijo Matteo.

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, Espinoza no especificó ni agradeció a ninguna empresa especializa en diseño, por lo que es probable que lo haya hecho ella sola junto a su hijo.

Lo más llamativo de este árbol son los dinosaurios que salen de él.

Andrea Legarreta, un árbol caricatura

Otra de las estrellas que más sorprendió en redes sociales fue la actriz Andrea Legarreta, quien gracias a la diseñadora Gabriela Cuéllar logró una decoración diferente a la de cualquiera.

Este árbol parece ser parte de una caricatura, por lo que solo tiene blanco y negro. Legarreta escribió: “Para este año nos decidimos por una decoración súper original y diferente tipo caricatura en blanco y negro que nos recordó un poco la animación de el mundo de fantasía de ‘Los Quién'”.

Alicia Machado, un árbol de Navidad a dos colores

La actriz y exreina de belleza venezolana, Alicia Machado, contrató al diseñador Jesús Montenegro, de Shima Home Decor, para que se encargara de hacer una decoración en su árbol de Navidad bastante particular.

Machado describió el árbol diciendo: “Es la onda, moderno, con un propósito y un tema, divino, diferente”.

El árbol fue decorado solo con dos colores, azul y rojo, los cuales están exactamente divididos.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, un árbol acompañado de oso polares

La pareja conformada por Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera decidió acompañar su árbol de Navidad con osos polares, por lo que están en el árbol y hasta a un lado de él.

Adicional a los osos hay esferas y otro adornos en color rojo, blanco y negro.

Rodríguez, quien fue la que compartió el video en su Instagram, no dijo si para la decoración había pagado a otras personas o si lo habían hecho ellos mismos. View this post on Instagram A post shared by Cynthia Rodriguez (@cynoficial)

Adamari López, un árbol en tonos pasteles

La presentadora Adamari López tiene a todos acostumbrados a los árboles completamente diferentes año tras año. También es una tradición que de la decoración se encargue Ana Isabel y su empresa Aniska Creations.

Para este año la diseñadora se inspiró en un viejo adorno que tenía López, era una jaula rodeada de plumas color rosa. De allí decidió usar el color rosa y aguamarina en todo el árbol. View this post on Instagram A post shared by ANISKA – Diseños Florales (@aniskacreations)

Aylen del Toro, un árbol en honor a su hijo

La cubana Aylen del Toro está a poco de dar a luz a Bastian, su primer hijo. Por esto los padres de la periodista decidieron decorar su árbol de Navidad inspirado en el pequeño que viene en camino.

La decoración de este árbol tiene diferentes tonos de azul. Incluso entre los muchos adornos hay una foto de algún eco que se le ha hecho a la madre durante el tiempo de embarazo.