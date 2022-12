Leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, agradeció el apoyo recibido este año: “Hubiera muerto por las adicciones”

Julio César Chávez se ha convertido en una de las figuras del boxeo mexicano más icónicas de los últimos tiempos, y ahora puede celebrar los 25 años de sus logros en el cuadrilátero gracias a que hace 13 años decidió dejar las drogas y el alcohol, vicios que habían afectado su carrera deportiva, su salud y su estilo de vida.

Hace unas semanas el histórico pugilista recibió el Premio Nacional de Deportes de México por su gesta deportiva. A lo largo de su trayectoria Chávez disputó un total de 90 peleas en las que ganó 31 por el cetro mundial y defendió dicho título de manera exitosa en 27 oportunidades.

Ahora, días después de este logro, el ex boxeador conversó en exclusiva para Milenio-La Afición sobre lo importante que fue para él dejar los vicios y así poder celebrar todos estos reconocimientos en vida, alegando que si hubiese seguido con la droga y el alcohol ya no estaría vivo.

“Todo lo que me está pasando ha sido gracias a mi recuperación, porque si no me hubiera recuperado, esto no lo hubiera vivido, no lo estuviera gozando; yo me hubiera muerto porque en mi adicción tuve muchos paros cardíacos, estuve a punto de derrames cerebrales, estuve muchas veces en el hospital, vomitando sangre. Estuve a punto de quitarme la vida y ahora vivir todos estos reconocimientos en vida la verdad no tengo palabras. Te juro por Dios, pero sobre todo ese cariño de la gente que a donde voy es algo que no lo puedo creer y me lo llevaré a la tumba”, dijo en la entrevista.

“Si soy honesto, no pensé que mi carrera sería así. Si yo hubiera sabido (lo que sería) no lo hubiera creído. Obviamente tenía el anhelo, soñaba con ser campeón mundial, soñaba… pero nunca creí que llegar hasta donde llegué. En ese entonces, lo primordial para mí era construirle una casa a mi mamá, pero las cosas se fueron dando, pelea tras pelea y cuando menos pensaba, me coroné campeón del mundo, luego después gané otro campeonato, luego vinieron otros campeonatos y luego peleas y peleas y cuando menos pensé llevaba ya 70 peleas invicto y no lo podía creer, luego 80 y 90″, añadió a Milenio.

Antes de recibir el Premio Nacional de Deportes, Julio César Chávez también fue homenajeado por el Senado de la República de México como parte de un grupo de conmemoraciones para agradecerle su importante papel en el boxeo azteca.

