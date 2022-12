New York City en problemas: El argentino Maxi Morález le dice adiós al equipo

El New York City FC de la Major League Soccer (MLS) recibió malas noticias el viernes al confirmarse que el veterano mediapunta argentino, Maxi Morález, regresará al Racing Club de su país a pesar de haberse coronado campeón del balompié estadounidense con esta franquicia.

La noticia la dieron a conocer ambos equipos a través de un comunicado en el que se detalla el fin de una unión con el argentino que perduró por un lapso de seis temporadas en las que brindó todos sus conocimientos en el campo de juego.

Morález se consagró en el equipo neoyorquino como una de las figuras más importantes desde el final de la carrera de grandes estrellas como Andrea Pirlo y David Villa hasta participar en la obtención del título en la temporada 2021.

Until next time, legend.



Buena suerte, @mmoralezoficial 💙👏 pic.twitter.com/oGsojhmlni — New York City Football Club (@NYCFC) December 23, 2022

Ahora a sus 35 años el jugador regresa al equipo que lo vio nacer como futbolista profesional y con el que debutó en la primera división de la liga argentina en el año 2005.

El mediapunta también formó parte en el 2007 de la selección de Argentina que conquistó el Mundial Sub-20 junto a grandes figuras de su generación como Sergio ‘Kun’ Agüero.

“Es algo único poder volver después de tanto tiempo. Esto es lo que quería“, dijo Morález durante su presentación oficial como nuevo jugador del Racing Club para esta temporada.

“He sido feliz aquí y desde el primer día los aficionados me han hecho sentir como uno más. Esos recuerdos combinados con esta ciudad, la mejor del mundo, han hecho que esta decisión sea realmente muy difícil”, dijo el jugador en un mensaje a los aficionados del New York City.

Crack. Leyenda. Maxi. 📸— New York City Football Club (@NYCFC) December 23, 2022

Morález jugó para el Vélez Sársfield, el FC Moscú, el Atalanta y el León de México para luego instalarse en Nueva York en el 2017.

“Maxi se ha ganado un lugar en la historia de este Club. Siempre será recordado en Nueva York como un jugador increíble, cuya presencia y liderazgo fueron vitales para que ganáramos nuestros primeros trofeos”, expresó el director deportivo del club estadounidense, David Lee.

Contenido relacionado

–La incógnita más grande de todas: ¿Dónde jugará Cristiano Ronaldo en 2023?

–Las sanciones que FIFA podría imponer a los uruguayos Cavani, Godín, Giménez y Muslera por sus acciones en el Mundial

–Neymar tuvo el “honor” de recoger el premio que recibió Pelé como “Jugador de la Historia”