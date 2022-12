Laura Bozzo le da la razón a Osmel Sousa sobre su apariencia en ‘La Casa de los Famosos’: “Se me veía destruida”

Laura Bozzo le dio la razón a Osmel Sousa, ‘el zar de la belleza’, quien participará en la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, que inicia este 17 de enero del 2023.

El reconocido por haber participado como jurado en varias ediciones de ‘Nuestra Belleza Latina’ reveló mediante un video en Instagram que tomaría clases de automaquillaje porque él no aparecería en el reality show como lo hizo Bozzo durante su participación en la segunda temporada.

“Necesito tu colaboración: me tienes que dar unas clasesitas de maquillaje porque yo no voy a estar como Laura todo el día ahí sin maquillaje… Empieza de una vez”, le dijo Sousa al hombre que lo acompañaba.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Bozzo aceptó que sí, que su apariencia en el programa no fue la mejor y contó al público el motivo de esa situación.

“Mi foto favorita del 2022 gracias al maquillaje de Daniel Lezama y después de una época de terror de la que salí en @lacasadelosfamososs. Mi amigo @zardelabelleza tiene toda la razón. En muchas de las imágenes se me veía destruida, saliendo de una gran depresión, pero ahí encontré las fuerzas para renacer y volver a empezar. Gracias a Dios por jamás soltarme la mano y a mi público”, dijo la presentadora de televisión de origen cubano para acompañar esa foto en la que luce maquillada, peinada y con una sonrisa grande en su rostro.

El anuncio de Osmel Sousa como participante de ‘La Casa de los Famosos’ causó sensación en las redes sociales: El público ansía verlo ya conviviendo con el resto de los famosos, sin tener ningún tipo de contacto con el mundo exterior.

“Y cuando dije no me vuelvo a enviciar así con #LCDFL vienen y meten a Osmel, desde ya #TeamOsmel”, “Ya con Osmel tienen el 80% del Show y el rating asegurado. Muy buen casting”, “Desde ahora le voy a Osmel”, “Arde Troya en esa casa porque esa lengua de Osmel es viperina”, “Osmel tiene que ganar”, “Osmel es más peligroso por esa lengua” y “No lo iba a ver pero por Osmel Sousa que desde ya es mi ganador lo voy a ver”.

