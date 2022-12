Pensó que sufría la Enfermedad de Lyme pero su malestar fue causado por un tampón que trajo en su interior durante 2 años

Una usuaria de TikTok contó en dicha red social el tremendo error que cometió un doctor al diagnosticarle una grave enfermedad cuando en realidad sus problemas de salud eran desencadenados por otra situación.

Una chica llamada Melanie Galeaz indicó que cuando era una adolescente comenzó a experimentar malestares y dolores; al preguntarle su historial clínico, les explicó a los doctores que la atendían que cuando era niña la había picado una garrapata de venado, por lo que el primer diagnóstico que le dieron era que muy probablemente sufría de la llamada Enfermedad de Lyme.

Los doctores le hicieron varios estudios para confirmar que padecía este mal; sin embargo, ninguno arrojó resultados claros. Pese a ello, decidieron someterla a tratamiento especial para atender este mal propagado a los seres humanos por la picadura de una garrapata.

Pero Melanie continuó sintiéndose mal e incluso, comenzó con otras molestias, entre ellas problemas vaginales.

“Fui al médico, pero en realidad no mencioné los problemas que sucedían en el sur, que sé que fue mi culpa. Pero el médico realmente me estaba ignorando y estaba siendo malo y aterrador. Estaba realmente avergonzado, tenía unos 14 años. Fue realmente repugnante y vergonzoso, y simplemente no quería lidiar con eso. Pero solo esperaba que fuera algo relacionado con la enfermedad de Lyme, y que pudiera ignorarlo con los medicamentos y desaparecería”, comentó la chica en su reel.

Sus malestares continuaron y fue entonces cuando buscó ayuda de un ginecólogo, el cual al realizarle un examen pélvico encontró que tenía un tampón atravesado horizontalmente debajo del cuello uterino. El médico también dijo que el objeto se estaba disolviendo dentro su cuerpo y eso era lo que le estaba causando dolor.

“Los médicos creen que tenía algún tipo de infección en mi cuerpo por el tampón, lo cual tiene sentido. Para todos los que preguntan sobre el olor, vengo de una familia que absolutamente me habría destrozado si oliera mal. No lo hizo. A veces, olía mal y me entristecía pensar que olía así de forma natural, así que descubrí formas de enmascararlo”, agregó.

También afirmó que usó tampones durante ese período de tiempo y que no estaba segura de cuánto tiempo los tuvo. “Así que tuve uno dentro de mí durante 2 años, uno dentro de mí durante un tiempo desconocido y otro durante unas 8 horas”, explicó.

Realmente lo que sufría era algo llamado Síndrome de Shock Tóxico, una infección bacteriana causada por cepas de Staphylococcus, según informa News AU . Los síntomas incluyen fiebre alta, presión arterial baja, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, convulsiones, dolores de cabeza y confusión.

Te puede interesar:

* Su hijo se cayó y se raspó las rodillas; terminaron por amputarle las piernas

* Video: ¿Por qué te conviene usar copa menstrual en lugar de tampones?

* ¡Modelo californiana perdió pierna derecha debido a un tampón contaminado!