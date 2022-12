Alan Estrada anuncia en redes que es gay

Alan Estrada aprovechó su condición de persona pública para dar a conocer su orientación sexual y mostrar apoyo a la comunidad LGBT+ debido a que pudo observar que en esta Navidad mucha gente se encuentra sufriendo rechazo, incluso de familiares.

Por medio de un emotivo mensaje compartido en Twitter, Alan habló sobre sus preferencias sexuales, las cuales había mantenido alejada de los focos, hasta este 26 de diciembre.

Estrada aseguró que se encuentra rodeado de gente hermosa que lo ha apoyado en todo, por lo que quiso tomar sus redes para decirle a las personas que “mereces amar y ser amado”.

“Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa” Alan Estrada

“Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado. Por cierto, mi familia es la más chida y los amo”, señaló.

Luego de la confesión, Alan recibió decenas de mensajes de apoyo, además muchos expresaron la valentía del actor para contar un tema muy personal.

“Te amo. Eres y siempre serás un chingón y el pilar en el que muchos nos hemos apoyado por tu sabiduría y calidez”, “Ser visibles es una elección y hacerlo para compartir algo de esperanza es de lo más noble que podemos hacer por nuestra comunidad”, “Nuestra historia puede inspirar esperanza. Gracias por compartir”, le agradecieron sus fans al actor de telenovelas como ‘A que no le cuentas’, ‘Amor bravío’, ‘Verano de amor’ o ‘Lola, érase una vez’.

Aunque su homosexualidad no es un tema nuevo para su familia y amistades, es la primera vez que habla del tema públicamente y ha decidido hacerlo en esta época donde la unión es uno de los principales valores sociales que se fomentan. Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir x su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado. 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈— Alan Estrada (@alan_estrada) December 26, 2022

Sigue leyendo: Velma, de “Scooby-Doo”, es confirmada como lesbiana por su interés amoroso femenino en una nueva película

– Muere a los 78 años Stephen Greif, actor de ‘The Crown’