Chiquis recuerda a Jenni Rivera con un emotivo mensaje a 10 años de su muerte: “Nunca olvidaré el dolor que mi corazón sintió esa noche”

Este 9 de diciembre se cumplen 10 años de la trágica muerte de Jenni Rivera, ‘la diva de la banda’. Su hija Chiquis publicó un emotivo mensaje para recordarla en este día tan especial para ella.

A través de su cuenta de Instagram la también cantante mexicana expresó sus sentimientos junto a una foto en la que aparece junto a su madre cuando era una bebé. En el texto Chiquis Rivera manifiesta lo que sintió durante la noche en la que Jenni falleció y la manera en la que ella honra su memoria y legado.

“3,650 días sin ti. Cómo!!? ¿Cuándo? ¿¡Por qué!!!? …. No puedo dormir. No puedo entender cómo hemos llegado hasta aquí… Pero doy gracias a Dios por vernos adelante. Son las 1:41 a. m. PST… y hace 10 años hoy, en este momento exacto estabas volando, y yo estaba en Las Vegas extrañándote. Te sentí… y nunca olvidaré el dolor que mi corazón sintió esa noche. Es similar a lo que siento ahora. Tontamente, pensé que habría sido un poco más fácil hoy, porque han pasado 10 años ahora, pero de alguna manera pesa más. Solo saber que he vivido 10 años enteros sin ti, duele. Te extraño como loco… y parece que eso nunca va a cambiar. Necesito a mi mamá. Necesito tu guía. Tus abrazos. Tu ayuda. Dios, por favor sigue dándole a mis hermanos y a mí la fuerza para pasar esta vida. Mamá, no importa cuantos años pasen o lo que pase, PROMETO seguir protegiendo, guiando y manteniendo a mis hermanos unidos. Sé lo importante que fue para ti… y sé que esa es la mejor manera en la que puedo honrar tu memoria y tu legado. Hoy, te celebro… tu graduación a una mejor vida, la mujer que fuiste, eres y sigues siendo para este mundo. Qué honor ser tu primogénito. Gracias. Gracias. Vuela alto… Vuela libre… Vuela mi Paloma Blanca. Te amo, para siempre. #VivaLaDiva”, escribió Chiquis Rivera en este día.

Jenni Rivera falleció junto a Arturo Rivera Ruíz, su relacionista público, el abogado Mario Macías Pacheco, el maquillista Jacob Yebale, el peinador Jorge Armando Sánchez y los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez.

Ellos habían despegado desde la ciudad de Monterrey con destino a la Ciudad de México, pero nunca llegaron a su destino. El avión privado se estrelló en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide, en Nuevo León.

La última foto de Jenni Rivera con vida fue justamente compartida por Jacob Yebale, previo al despegue. El maquillador anunciaba que estaban juntos de regreso a la Ciudad de México y expresaba lo mucho que amaba a todos sus acompañantes de viaje.

