Chiquis hizo una gran fiesta para homenajear a su madre Jenni Rivera a 10 años de su muerte y no le importa lo que digan

Chiquis Rivera decidió homenajear a su madre a 10 años de su fallecimiento con una fiesta en la que también celebró un 2022 lleno de éxitos junto a su equipo de trabajo.

La hija de la fallecida Jenni Rivera mostró a través de su cuenta de Instagram un video de lo que fue la celebración, donde la decoración fue totalmente blanca y donde no faltó la música, los tragos y tampoco lo hicieron los tradicionales mariachis mexicanos.

Junto a ese video donde muestra parte de lo que fue la fiesta, la cantante publicó un mensaje en el que precisa que no le importa lo que digan las personas por haber hecho una fiesta en el aniversario de muerte de su mamá.

“Y así celebramos un año exitoso, un equipo maravilloso y la vida de una mujer inolvidable, mi madre @jennirivera! Quizás algunas ‘personas’ lo vean mal que tuve una fiesta en el décimo aniversario de mi madre, pero la opinión de esas ‘personas’ no me importan. Yo se y YO conozco a MI madre. Ella no quiere que estemos tristes toda la vida. Claro, lloré en la mañana ese día, pero me levanté, me sacudí y puse la frente en alto como ella me enseñó”, dijo la intérprete de ‘Paloma blanca’.

El 9 de diciembre se cumplieron 10 años del fallecimiento de Jenni Rivera en un trágico accidente aéreo. Junto a ella fallecieron también Arturo Rivera Ruíz, su relacionista público, el abogado Mario Macías Pacheco, el maquillista Jacob Yebale, el peinador Jorge Armando Sánchez y los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez.

Ese día Chiquis le envió un mensaje:

“3,650 días sin ti. Cómo!!? ¿Cuándo? ¿¡Por qué!!!? …. No puedo dormir. No puedo entender cómo hemos llegado hasta aquí… Pero doy gracias a Dios por vernos adelante. Son las 1:41 a. m. PST… y hace 10 años hoy, en este momento exacto estabas volando, y yo estaba en Las Vegas extrañándote. Te sentí… y nunca olvidaré el dolor que mi corazón sintió esa noche. Es similar a lo que siento ahora. Tontamente, pensé que habría sido un poco más fácil hoy, porque han pasado 10 años ahora, pero de alguna manera pesa más. Solo saber que he vivido 10 años enteros sin ti, duele. Te extraño como loca… y parece que eso nunca va a cambiar”, fue parte de lo que dijo la artista.

