Video de empleada de Waffle House bloqueando una silla durante pelea, visto 4 millones de veces

Un breve fragmento de video que muestra a una empleada de Waffle House bloqueando una silla de metal en medio de una pelea se volvió viral esta semana.

El martes por la tarde, el músico y actor Mekka Don publicó en Twitter el videoclip de 3 segundos. Hasta el momento de publicar esta entrada, el tuit cuenta con más de 4 millones de vistas.

“Ella necesita ser la protagonista de la próxima película de acción”, escribió Don en el tuit publicado el 27 de diciembre. “La capacitación laboral de Waffle House está fuera de lugar 😫😫”.

She needs to be the lead in the next action film. Waffle House job training is off the chain 😫😫 pic.twitter.com/O09YsJXLwz — Mekka Don (@MekkaDonMusic) December 27, 2022

El video parece mostrar a una persona arrojando una silla de metal hacia una trabajadora de Waffle House vestida con el uniforme del restaurante y un delantal negro. La hábil empleado toma la silla en el aire, que había sido lanzada por encima de la barra y en dirección a su cara, antes de tirarla al suelo.

A los clientes de esta sucursal de Waffle House en Austin, Texas, que miraron toda la pelea, también se les puede escuchar gritando cuando la mujer bloquea la silla.

El tuit, hasta el momento, ha atraído más de 120,000 “me gusta” y 10,000 retuits.

Don escribió en un comentario en el tuit que una “parte subestimada de este video” fue cuando otro trabajador de Waffle House, que miraba en otra dirección, parece apartarse del camino para evitar ser golpeado por la silla. Bromeó diciendo que la capacidad de realizar acrobacias es parte de los requisitos de empleo de la franquicia del restaurante.

En un tuit posterior , Don volvió a comentar sobre el clip viral.

“Después de este video, creo que todos debemos unirnos y detener la violencia contra los trabajadores de Waffle House”, escribió Don, quien también es abogado y empresario. “No podemos derrotarlos”. After this video I think we should all unite and stop the violence against Waffle House workers. We cannot defeat them. https://t.co/8HZBeBZUVe— Mekka Don (@MekkaDonMusic) December 27, 2022

