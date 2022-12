Así reacciona el mundo del fútbol tras la partida de Pelé (FOTOS)

Este jueves se dio a conocer el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimiento mejor conocido como Pelé a los 82 años debido a una complicación de salud despues de luchar por varios meses con un cancer de colon. Así se pronuncia el mundo del fútbol por la muerte del tres veces ganador de la Copa del Mundo.

Pelé jugó por 18 temporadas en el Santos de Brasil, el quipo publicó en su cuenta de instagram un emotivo mensaje junto a una corona que simboliza el apodo del futbolista “El Rey”

Pelé con su selección anotó 77 goles y ganó 3 Mundiales. La cuenta oficial de la selección brasilera también le dedicó un último adiós. “Pelé fue mucho más que el mejor deportista de todos los tiempos. Nuestro Rey del Fútbol fue el máximo exponente de un Brasil victorioso y vencedor que nunca tuvo miedo a las dificultades“ View this post on Instagram A post shared by Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Futbolistas también se sumaron a los mensajes, el campeón del Mundo Iker Casillas escribió desde su cuenta Twitter. Día muy triste para el fútbol! Se nos va un mito de este deporte. Admirado y querido. DEP Pelé pic.twitter.com/ImCCxxqZn8— Iker Casillas (@IkerCasillas) December 29, 2022

El argentino Gabriel Batistuta fue otro de los que envió su mensaje hacía el brasilero. Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. Rip legend 🙏⚽️ #Pelé pic.twitter.com/ttMaTnObfF— Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) December 29, 2022

Otro campeón del mundo colocó una foto con Pelé. Kylian Mbappé también posteó. “El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado“ The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Neymar, uno de los actuales referentes de la selección brasilera dedicó unas palabras en su posteo. “Antes de Pelé, el “10” era solo un número. Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase, preciosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento.

Dio voz a los pobres y especialmente: Dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá. Pelé es ETERNO!! View this post on Instagram A post shared by NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

El portugués Cristiano Ronaldo dedicó las siguientes palabras en su cuenta de Instagram: Mi más sentido pésame para todo Brasil, y en particular para la familia del Sr. Edson Arantes do Nascimento. Un mero “adiós” al eterno Rey Pelé. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

El reciente campeón del mundo en Qatar también se sumó al duelo View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

