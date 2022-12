Mariah Carey, acusada de mentir sobre el origen de ‘All I Want For Christmas Is You’

La industria de la música está repleta de canciones que sobreviven al paso del tiempo, sea como sea, y “All I Want For Christmas Is You”, de Mariah Carey, el clásico que retumba siempre que llegan las fechas decembrinas, es uno de esos temas.

Carey afirmó en una entrevista de 2017 que el clásico festivo era una “canción que escribí básicamente cuando era niño en mi pequeño teclado Casio”.

“Simplemente me senté, decoré un pequeño árbol de Navidad, puse la canción ‘Its A Wonderful Life’ y me metí de lleno en dicho ‘mood’. Luego cogí un pequeño teclado y comencé a experimentar melodías y esas cosas mientras repasaba acerca de todo lo que me recuerda la Navidad, las cosas que me hacen feliz. Pensé en cómo darle la vuelta y convertir todo eso en una canción de amor”, aseguró.

Sin embargo, el mayor éxito navideño de Carey ha generado ahora una controversia sobre su crédito de escritura, ya que su exproductor y coguionista ha hecho afirmaciones explosivas sobre lo mismo.

Walter Afanasieff, el coautor del villancico de la cantante, que cada año le reporta varios millones de dólares, sostiene que ella no lo compuso realmente siendo una niña.

“Cuando ella comenzó a insinuar el hecho de que, ‘¡Oh, escribí esa canción cuando era una niña!’. Pero, ¿por qué no dijiste eso durante 12, 13 o 15 años antes de eso? Así que simplemente se desarrolló en su mente“, comentó en el podcast ‘Hot Takes and Deep Dives’.

Y luego reveló cómo él y Carey co-crearon la canción después de colaborar en su álbum ‘Music Box’ de 1993.

“Los dos estábamos de acuerdo en cómo escribimos ‘All I Want For Christmas Is You’. Nunca hubo ninguna historia alternativa hasta hace probablemente unos diez años”, dijo.

Es más, según él, la diva de la música no toca ningún instrumento y no conoce la teoría más básica de la música, así que habría resultado imposible que compusiera la pegadiza melodía aunque la tuviera realmente la cabeza.

“Ella no toca nada, no toca el teclado ni el piano. No entiende de música, no sabe los cambios de acordes y teoría musical o algo por el estilo. Ella no conoce un acorde disminuido de un acorde de séptima menor a un acorde de séptima mayor”, señaló.

‘All I Want for Christmas Is You’ se lanzó por primera vez en 1994

Un éxito mundial, la canción ha encabezado las listas y batido numerosos récords a lo largo de los años, lo que la convierte en la canción navideña más vendida por una artista femenina y uno de los sencillos físicos más vendidos en la historia de la música.

Hace unas semanas, por cuarto año consecutivo, llegó a la cima del Billboard Hot 100, después de hacerlo por primera vez en diciembre de 2019.

